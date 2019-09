Diretta Spezia Perugia/ Streaming video DAZN: sfida da playoff al Picco (Serie B)

Spezia Perugia, diretta dal signor Ghersini, si gioca sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia e sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Dopo un’ottima partenza con il rotondo 0-3 inflitto a domicilio al Cittadella, lo Spezia è incappato in una doppia sconfitta, in casa contro il Crotone e in trasferta contro il Pordenone, che ha decisamente raffreddato gli entusiasmi nell’ambiente ligure. Che cercherà riscatto contro un Perugia che prima della sosta era partito forte, battendo in casa il Chievo e in trasferta il Livorno. Contro la Juve Stabia in casa, sabato scorso, è arrivata però un’inaspettata frenata per i Grifoni, un pari senza reti che ha impedito di tenere il passo dell’Entella capolista a punteggio pieno.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia Perugia, sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv esclusiva su nessuna piattaforma, in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’esclusiva sarà riservata a tutti gli abbonati DAZN che potranno vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app DAZN, oppure tramite pc al sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PERUGIA

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Spezia Perugia, sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B. 4-3-3 per lo Spezia allenato da Vincenzo Italiano in campo con: Scuffet, Vignali, Terzi, Capradossi, Bastoni, Maggiore, Matteo Ricci, Mora, Federico Ricci, Galabinov, Gyasi. Risponderà il Perugia allenato da Massimo Oddo con un 4-3-3: Vicario, Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara, Falzerano, Carraro, Balic, Falcinelli, Fernandes, Iemmello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala lo Spezia come favorito per la conquista dei tre punti contro il Perugia. Vittoria casalinga offerta a una quota di 2.35, pareggio quotato 3.00 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 3.25. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 2.15 per l’over 2.5 e di 1.65 per l’under 2.5.



