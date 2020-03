Diretta Spezia Pescara/ Streaming video DAZN: intreccio molto delicato (Serie B)

Spezia Pescara, partita diretta dal signor Ivano Pezzuto, chiude il programma della 27^ giornata nel campionato di Serie B 2019-2020: squadre in campo alle ore 21:00 di mercoledì 4 marzo per uno dei due posticipi. È una sfida interessante, perché riguarda due formazioni che negli ultimi anni hanno partecipato abbastanza regolarmente ai playoff; tuttavia il Delfino, che domenica è tornato a vincere dopo tre sconfitte consecutive (successo interno contro l’Ascoli) ha centrato due volte la promozione a differenza dei liguri, che da qualche stagione vanno dichiaratamente all’assalto della Serie A ma non sono mai riusciti ad arrivare nemmeno alla doppia sfida decisiva. In questo campionato i bianchi si stanno comportando molto bene, ma dopo cinque vittorie consecutive hanno rallentato: nell’ultima giornata hanno trovato il vantaggio a Benevento ma, costretti in dieci uomini già alla mezz’ora, sono stati rimontati e battuti dalla capolista del torneo scivolando al quarto posto, e dovendo recuperare per la promozione diretta. Aspettando allora la diretta di Spezia Pescara, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Picco, valutando insieme le probabili formazioni del posticipo serale.

In Spezia Pescara Vincenzo Italiano non potrà disporre di Mora, squalificato: al posto del capitano ci sarà uno tra Acampora e Maggiore, con la conferma di Matteo Ricci da perno centrale del centrocampo e Bartolomei, principale cannoniere della squadra, che agirà sull’altra mezzala. In difesa non dovrebbe cambiare nulla con Erlic e Capradossi al centro (ma occhio al veterano Terzi), Scuffet tra i pali e due terzini che saranno Ferrer (favorito su Vignali) e Marchizza; Di Gaudio e Galabinov contendono un posto nel tridente a Federico Ricci e Nzola, mentre Gyasi – a segno al Vigorito – dovrebbe comunque esserci. Nel Pescara manca Memushaj: dovrebbe essere Melegoni a tornare titolare in mediana, mentre Alessandro Bruno potrebbe sostituire Palmiero con la conferma di Busellato; in difesa Drudi si candida per una maglia al centro ma Bettella e Scognamiglio sono favoriti per proteggere Fiorillo, allo stesso modo lo sono Zappa e Masciangelo per le corsie. Riccardo Maniero-Bocic e Borrelli-Clemenza sono i due ballottaggi aperti per l’attacco, il solo Galano (12 gol in campionato) sembra essere certo del posto nel reparto offensivo del Delfino.

Sono i padroni di casa ad essere largamente favoriti dal pronostico su Spezia Pescara: l’agenzia di Snai ha fissato a 1,75 volte quanto messo sul piatto il segno 1 che identifica la vittoria dei liguri, mentre il valore posto sul segno 2 per il successo del Delfino vi permetterebbe di guadagnare 5,25 volte quanto investito. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,30 volte quello che avrete pensato di investire con questo bookmaker.



