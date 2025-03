DIRETTA SPEZIA PISA, SQUADRE SEPARATE DA SEI PUNTI

Fischio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 9 marzo 2025 per la diretta Spezia Pisa. Presso lo Stadio Alberto Picco di La Spezia gli Aquilotti vanno a caccia di punti preziosi per accorciare le distanze dai nerazzurri e continuare così ad inseguire la strada che porterebbe alla promozione diretta in Serie A. I padroni di casa sono al terzo posto in classifica con cinquantuno punti, sei in meno rispetto ai rivali di turno, e recentemente hanno rosicchiato qualcosina pareggiando contro il Sudtirol mentre i toscani venivano battuti dalla capolista Sassuolo nella giornata precedente.

Al momento il Catanzaro, lontano otto punti, non preoccupa i bianconeri che vorrebbero magari evitare di dover affrontare i playoff al termine della stagione regolare. Lo stesso discorso vale per la compagine ospite, apparsa leggermente in calo da circa un mese. I nerazzurri di mister Inzaghi non hanno infatti saputo mantenere il fiato sul collo dei neroverdi che hanno così preso il largo lasciando pochissime chances di essere scavalcati in vetta alla graduatoria.

DIRETTA SPEZIA PISA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Gli abbonati a DAZN avranno la possibilità di guardare la diretta Spezia Pisa in streaming ovunque essi si trovino. La piattaforma a pagamento garantisce la visione della sfida del campionato cadetto tramite il sito web e la sua applicazione ufficiali.

DIRETTA SPEZIA PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ragionando in merito alle probabili formazioni della diretta Spezia Pisa, mister D’Angelo non dovrebbe discostarsi molto dal modulo 3-5-2 con Chichizola, Bertola, Hristov, Wisniewski, Mateju, Vignali, S. Esposito, Bandinelli, Reca, P. Esposito e Colak ammirato nel turno precedente di Serie B. Chi potrebbe invece provare a rivedere qualcosa è mister Filippo Inzaghi per il suo 3-4-2-1 con Semper, Rus, Caracciolo, Canestrelli, Sernicola, Piccinini, Marin, Angori, Tramoni, Moreo e Lind, battuto dalla capolista Sassuolo una settimana fa.

DIRETTA SPEZIA PISA, LE QUOTE

Nonostante il piazzamento in classifica, le agenzie di scommesse indicano i padroni di casa come favoriti tramite le loro quote per l’esito finale della diretta Spezia Pisa. Il successo dei liguri, terzi in campionato, è dato a 1.90 per esempio da Sisal che paga invece la vittoria dei toscani, secondo in classifica, a 4.50 per il segno 2. Un punto di incontro potrebbe invece essere rappresentato dal pareggio dove l’x per questo evento è quotato infine a 3.20 dai bookmakers.