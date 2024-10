DIRETTA SPEZIA REGGIANA, SPEZZINI PER IL PRIMO POSTO

L’ottava giornata di Serie B prosegue sabato 5 ottobre 2024 alle 15,00 con la diretta Spezia Reggiana. Al Picco di La Spezia, infatti, si affronteranno due squadra alla caccia dei tre punti per provare ad agganciare la vetta della classifica. I padroni di casa sono al secondo posto a quota 13 punti a soli tre punti dal Pisa primo e avranno l’opportunità di prendere la prima posizione in questa giornata. Quattro giornate senza vittoria, invece, per la Reggiana che arriva da uno 0 a 0 contro la Carrarese e cerca riscatto al Picco.

DIRETTA SPEZIA REGGIANA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Spezia Reggiana sarà visibile in esclusiva solo sul DAZN che trasmetterà la partita in diretta. Sarà anche possibile seguire il match attraverso la nostra diretta testuale che racconterà le azioni più importanti del match.

SPEZIA REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle probabili formazioni di questa partita andando ad approfondire i ballottaggi e le scelte chiave dei due allenatori. Sarà ancora 3-5-2 per Luca D’Angelo che si affiderà ancora a Francesco Pio Esposito e Giuseppe Di Serio in attacco. Salvatore Esposito sarà la chiave delle manovra ligure e avrà Bandinelli e Cassata ai suoi lati. 5-4-1 per William Vialli che si appoggerà all’unica punta Okwonkwo con Vergara e Portanova che vanno verso la conferma sull’esterno. Sersanti e Fiamozzi saranno i due terzini con il compito di avanzare e dare diverse opzioni alla fase offensiva.

SPEZIA REGGIANA, LE QUOTE

Vediamo anche le quote della diretta Spezia Reggiana utilizzando le proposte di Bet365 per questa partita. I padroni di casa partono favoriti e vedono la loro vittoria a 1,90 contro il 2 per gli ospiti a 4,09 e il pareggio X a 3,40.