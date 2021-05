Diretta/ Spezia Roma (Serie A) streaming video tv: 3 punti per la Conference

DIRETTA SPEZIA ROMA: FONSECA DEVE VINCERE!

Spezia Roma, in diretta domenica 23 maggio 2021 alle ore 2o.45 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno di Serie A. Clima di festa in casa spezzina dopo la storica salvezza conquistata in quello che è stato il primo campionato in assoluto del club ligure nella massima serie. La vittoria contro il Torino di sabato scorso ha chiuso i conti e ora lo Spezia chiuderà contro una Roma chiamata a sua volta a confermarsi in Europa, seppur attraverso la porta di servizio della Conference League.

I giallorossi hanno 2 punti di vantaggio sul Sassuolo e dovranno confermarsi con una vittoria in settima piazza, per garantirsi la partecipazione alla neonata competizione UEFA. In caso di pareggio la differenza reti premierebbe i giallorossi (con gli scontri diretti in parità con gli emiliani) a meno di un successo con 5 gol di scarto del Sassuolo contro la Lazio. Occhio a un caso remoto ma particolare: con lo 0-0 a La Spezia e un 4-0 del Sassuolo alla Lazio, servirebbe lo spareggio per stabilire la qualificata in Conference League: dubbi che la Roma vuole spazzare chiudendo l’era Fonseca con una vittoria, prima di aprire le porte all’arrivo di José Mourinho in panchina.

DIRETTA SPEZIA ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Roma sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, che detiene i diritti di 7 delle 10 partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ROMA

Le probabili formazioni della sfida tra Spezia e Roma allo stadio Alberto Picco. I padroni di casa allenati da Vincenzo Italiano scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Provedel; Ferrer, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Nzola, Saponara. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Paulo Fonseca con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Cristante, Darboe; El Shaarawy, Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Spezia e Roma, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 5.00 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.75 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 1.50 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



