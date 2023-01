Diretta/ Spezia Roma streaming video tv: Mou inizia il dopo-Zaniolo (Serie A)

DIRETTA SPEZIA ROMA: QUANTO PESANO LE ASSENZE?

Spezia Roma, in diretta domenica 22 gennaio 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie A. Mourinho a caccia di un posto Champions dopo la penalizzazione della Juventus ma anche alle prese col caso Zaniolo, non partito per la Liguria dopo aver chiesto la cessione: situazione che rende ancor più corta la rosa giallorossa dopo il caso-Karsdorp.

Lo Spezia ha incassato 25 milioni per la cessione di Kiwior all’Arsenal ma si vede ora privo di una pedina importante per la difesa, anche se i liguri sono comunque reduci da una vittoria in casa del Torino particolarmente importante per la classifica. Il 27 febbraio scorso i giallorossi vinsero con un rigore trasformato al 99′ l’ultimo precedente in casa dello Spezia che ha battuto nella sua storia per due volte la Roma in Coppa Italia ma mai in Serie A.

SPEZIA ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Roma non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ROMA

Le probabili formazioni della diretta Spezia Roma, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Luca Gotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski; Amian, Caldara, Hristov; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Gyasi. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Tahirovic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.

