DIRETTA/ Spezia Roma video streaming tv: è il sesto incrocio tra liguri e capitolini

DIRETTA SPEZIA ROMA: I TESTA A TESTA

Considerando anche le sfide disputate allo Stadio Olimpico la diretta di Spezia Roma si è già disputata per cinque volte prima di oggi. Al Picco la gara però si è giocata una sola volta il 23 maggio scorso, terminata col risultato finale di 2-2. Le aquile erano passate in doppio vantaggio nel primo tempo con i gol di Verde e Pobega. Pronti via nella ripresa El Shaarawy siglava la rete che dimezzava lo svantaggio con pari incredibile a cinque minuti dal triplice fischio finale di Mkhitaryan. Quattro gare si sono disputate nella capitale.

Le prime due sono due sfide di Coppa Italia che clamorosamente videro in entrambi i casi uscire la compagine giallorossa. Il 16 dicembre del 2015 gli ottavi di finale terminarono col risultato di 0-0 dopo 120 minuti, furono decisivi i calci di rigore con gli errori di Pjanic e Dzeko. Addirittura l’altra sfida, del gennaio 2021, terminò col risultato di 0-3 a tavolino, la partita terminò in realtà 1-2. Nel match d’andata la squadra di José Mourinho si impose col risultato di 2-0 grazie ai gol di Smalling e Ibanez con rosso nel finale a Afena Gyan. (agg. di Matteo Fantozzi)

DIRETTA SPEZIA ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Spezia Roma sarà riservata a televisori dotati di connessione ad Internet e naturalmente di abbonamento alla piattaforma DAZN, che trasmetterà infatti in diretta streaming video esclusiva questa partita, come in totale ben sette ad ogni giornata del campionato di Serie A.

SPEZIA ROMA: LA PARTITA DI ZANIOLO?

Spezia Roma, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 18.05 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Mourinho vuole ripartire in campionato dopo tre pareggi consecutivi contro Genoa, Sassuolo e Verona: contro emiliani e scaligeri il pari è stato riacciuffato nel finale ma la vittoria manca da troppo tempo e il rischio di veder sfumare le ambizioni di Champions in caso di nuovo passo falso è concreto.

Dopo un ottimo periodo però anche lo Spezia è in frenata, con i liguri reduci da due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Bologna che hanno fatto assottigliare a 4 punti il vantaggio sulla zona retrocessione. All’andata Roma vincente 2-0 con i gol di Smalling e Ibanez, i giallorossi all’ultima giornata della scorsa stagione hanno rimontato dal 2-0 al 2-2 in casa dello Spezia, strappando l’ultimo punto necessario per la qualificazione in Conference League.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ROMA

Le probabili formazioni della diretta Spezia Roma, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Verde, Maggiore, Gyasi; Nzola. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Mkhitaryan, Lo. Pellegrini; Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.



