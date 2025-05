DIRETTA SPEZIA SALERNITANA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Spezia Salernitana è dietro l’angolo: sono le ultime possibilità per i liguri di inseguire una promozione immediata che ormai appare fuori portata. Il primo febbraio lo Spezia vinceva a Cittadella la sua terza partita consecutiva: appariva lanciato verso la rimonta, ma da quel momento ha festeggiato solo contro Pisa – vittoria che non è servita – e Sampdoria, andando invece incontro a ben sei pareggi (tre di questi per 2-2) e le sconfitte casalinghe contro Catanzaro e Brescia, perdendo il ritmo e facendosi staccare dalle prime due, adesso servirebbe un miracolo per evitare di giocare i playoff.

Miracolo che starebbe operando la Salernitana in chiave salvezza: parliamo di una squadra che in tutta la stagione non aveva mai vinto due partite consecutive e invece è riuscita a farlo contro Sudtirol e Cosenza, tirandosi momentaneamente fuori dalle ultime quattro posizioni della classifica e potendo sperare nella grande confusione che regna alle sue spalle. Certo in trasferta il piatto piange: l’ultimo successo è datato 6 ottobre ed è anche l’unico nell’intero campionato. Anche così comunque potrebbe arrivare la permanenza in Serie B senza spareggio: tutto pronto, via alla diretta Spezia Salernitana! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA SPEZIA SALERNITANA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Spezia Salernitana, vi basterà essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky. Per quanto concerne la diretta streaming invece potrete assistere all’evento su Sky Go.

SPEZIA SALERNITANA, PUNTI IMPORTANTI

C’è chi lotta per blindare il terzo posto e chi per evitare i playout. Due situazioni completamente differenti, ma con la stessa voglia di far punti in questa diretta Spezia Salernitana, in programma giovedì 1 maggio 2025 alle ore 15:00.

Lo Spezia sta facendo un po’ fatica a vincere nelle ultime partite, come dimostrano i pareggi per 2-2 con Mantova e Frosinone. L’ultimo successo è del 6 aprile contro la Sampdoria mentre il ko più recente è con il Brescia.

La Salernitana invece è in uno dei migliori momenti della stagione per quanto riguarda la ricerca dei tre punti con i successi contro Sudtirol e Cosenza rispettivamente per 2-1 e 3-1. L’Arechi sta giocando un ruolo fondamentale in tal senso.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SALERNITANA

Lo Spezia giocherà con l’assetto tattico 3-5-2. In porta Chichizola, protetto dalla difesa Wisniewski, Hristov e Bertola. Agiranno da esterni Mateju e Reca con Kouda, Nagy e Bandinelli in mediana. Davanti Esposito e Di Serio.

La Salernitana risponderà con lo stesso modulo. Tra i pali Christensen, difeso da Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano e Corazza. In attacco Verde e Cerri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SPEZIA SALERNITANA

La vittoria dello Spezia è a 1.80, ben più basso del 2 fisso per la Salernitana a 5 e il pareggio a 3.20 Over 2.5 a 1.90, Under alla stessa soglia a 1.95.