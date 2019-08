Diretta Spezia Sampdoria/ Risultato live: derby ligure al Picco (amichevole)

Spezia Sampdoria, in diretta dallo stadio Alberto Picco, è l’amichevole in programma oggi mercoledi 7 agosto, con fischio d’inizio fissato per le ore 20,30. Big match in terra ligure quindi in attesa che prendano il via i rispettivi campionati di Serie B (il cui calendario è stato composto solo ieri) e di Serie A di cui invece sono già note le date: sarà di certo un test match di grande valore sia per Italiano che per Di Francesco, che pure arrivano da un’estate bollente. Non scordiamo certo che i bianconeri sono di ritorno da un ottimo test match condotto con la Fermana: ancor più prestigioso l’ultimo appuntamento dei blucerchiati, che invece se la sono vista contro il Monaco (e contro cui hanno incassato il KO per 1-0). Pur dopo questa bella esperienza internazionale però è ancora lungo il cammino della formazione ligure in vista della prossima stagione di Serie A.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile seguire la diretta tv di Spezia Sampdoria, che non verrà trasmessa sui canali del nostro Paese; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa amichevole, ma per tutte le informazioni utili del caso potrete comunque usufruire degli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA SPEZIA SAMPDORIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni studiate in vista del match tra Spezia e Sampdoria, di certo Di Francesco dovrà fare a meno di Gabbiadini e Caprari, che si sono fermati in infermeria solo in questi giorni. Ecco quindi che 4-3-3 del tecnico ex Roma dovremo rivedere in campo dal primo minuto Audero tra i pali e in difesa il quartetto composto da Bereszynski, Murillo, Colley e Augello. Per la mediana di candida dal primo minuto Ekdal in cabina di regia con Praet e Linetty ai lati: in avanti ecco confermati Ramirez, Quagliarella e Jankto. Modulo speculare per Italiano e il suo Spezia, dove vedremo in attacco dal primo minuto il trittico Gyasi-Gudjhonsen-Ricci: per la mediana si fanno avanti Matteo Ricci in cabina di regia, con Bartolomei e Mora. Saranno maglie confermate anche in difesa con Krapikas tra i pali e la coppia Marchizza-Terzi al centro: toccherà a De Col e Ramos agire ai lati.

QUOTE E PRONOSTICO

Pure trattandosi di un’amichevole estiva, il portale di scommesse snai ha già fissato le quote per la diretta tra Spezia e Sampdoria di questa sera. Ecco quindi che nell’1×2 il successo dei blucerchiati è stato dato a 1,70, contro il più elevato 4,25 assegnato alla vittoria bianconera: il pareggio vale 3,40.



