DIRETTA/ Spezia Sampdoria video streaming tv: ecco i numeri della storia del derby (Serie B, 20 aprile 2024)

DIRETTA SPEZIA SAMPDORIA: TESTA A TESTA

La diretta Spezia Sampdoria presenta un importante derby territoriale, con le due tifoserie pronte ad entusiasmare il terreno di gioco. Prima che possa iniziare la partita, come di consueto, vi mostriamo i precedenti giocati. Il primo scontro tra Spezia e Sampdoria è avvenuto nel 2011. Si trattava di un’amichevole nel mese di dicembre con vittoria annessa della Sampdoria. Successivamente sono state realizzate altre due amichevoli con un altro successo per i doriani ed uno per lo Spezia.

La prima partita ufficiale giocate in serie A è quella dell’11 gennaio 2021. Successo a sorpresa da parte della squadra di casa grazie ai gol di Claudio Terzi e Mbala Nzola. L’attuale calciatore della Fiorentina mise il timbro finale attraverso un calcio di rigore. La sfida che ha visto più gol è andata in scena il 12 maggio 2021: risultato finale di 2-2. Per la Sampdoria timbrarono il cartellino Verre e Balde; per lo Spezia due volte Pobega. La gara di andata di questo campionato ha sorriso alla formazione allenata da Andrea Pirlo. L’ex tecnico della Juventus è riuscito ad avere la meglio grazie alla doppietta firmata dall’esterno Depaoli. (Marco Genduso)

SPEZIA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta Spezia Sampdoria è un derby ligure che catturerà la curiosità di tanti tifosi che si sintonizzeranno su Sky Calcio ed in streaming su DAZN. Molti altri potranno anche collegarsi all diretta di Spezia Sampdoria in diretta streaming video grazie all’app di Sky Go che potrete vedere su un dispositivo elettronico

LA PRESENTAZIONE

Obiettivi e destini diversi quelli che si incrociano nella diretta Spezia Sampdoria, che si gioca oggi sabato 20 aprile 2024 alle ore 16.15. Derby ligure con lo Spezia reduce da una sconfitta in casa della capolista Parma che ha interrotto il momento positivo vissuto dai bianconeri: in precedenza cinque risultati utili che hanno riportato almeno gli spezzini in zona play out.

Stessa situazione per la Sampdoria ma in chiave play off: i blucerchiati hanno coronato con una recente serie positiva la rincorsa verso l’ottavo posto in classifica, ma sono scivolati in casa contro il Sudtirol nell’ultimo impegno disputato. La Sampdoria continua ad occupare l’ultima piazza utile per partecipare agli spareggi promozione, ma col vantaggio di un solo punto col Pisa bisognerà ritrovare immediatamente il feeling con la vittoria.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SAMPDORIA

Saranno interessanti le scelte degli allenatori in vista del derby in diretta tra Spezia Sampdoria. Lo Spezia di Luca D’Angelo che deve uscire dalle secche della classifica giocherà con il consueto 3-4-2-1. questa è la migliore formazione che verrà schierata al fischio di inizio: Zoet; Mateju, Hristov, Nikola; Cassata, Nagy, S. Esposito, Elia; Verde, Kouda; F. Esposito. La Sampdoria del maestro Andrea Pirlo rimarrà uguale a se stessa e giocherà con il 4-3-2-1. Pare che la cocciutaggine di Pirlo stia in qualche modo portando frutti. Ecco la sua scelta: Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Kasami, Yepes, Darboe; Depaoli, Borini; Alvarez.

CHE QUOTE PER IL DERBY SPEZIA SAMPDORIA

Non potrà mancare una scommessa sul derby ligure, per questo sarà utile andare a consultare le quote Snai della diretta Spezia Sampdoria. La vittoria dello Spezia è data a 2.40, il pareggio ha la quota più alta di 3.20, mentre una vittoria esterna della Sampdoria è quotata a 3.00.











