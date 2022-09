DIRETTA SPEZIA SAMPDORIA/ Video streaming tv: l’arbitro sarà Simone Sozza

DIRETTA SPEZIA SAMPDORIA: ECCO L’ARBITRO

Tra poche ore inizierà la diretta Spezia Sampdoria e sarà arbitrata da Simone Sozza, gli assistenti che si occuperanno di svolgere il ruolo delle guardalinee saranno Cipressa e Montefurato. Manganiello invece sarà il quarto uomo designato. La sala var invece si comporrà del duo formato dai signori Mazzoleni e Marchetti. L’arbitro Sozza viene considerato tra i fischietti più pericolosi se si parla di calci di rigore.

Il giovane fischietto infatti non è un grande amante dei cartellini, sintomo di come veda l’arbitraggio più in chiave europea o comunque moderna, ma non ha paura quando si tratta di indicare il dischetto visto che in carriera vanta una media che sfiora un rigore ogni due partite arbitrate. Nei suoi interventi pubblici è stato lo stesso Sozza a dichiarare di essere completamente dedicato alla vita da arbitro sottolineando che la possibilità di migliorarsi nasce soltanto da un’autocritica quotidiana. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SPEZIA SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Spezia Sampdoria non verrà trasmetta in televisione sui canali satellitari in quanto non si trova tra le partite inserite nel palinsesto di Sky Sport per questa settima giornata di Serie A.

È per questo motivo che l’unico modo per seguire la diretta di Spezia Sampdoria sarà in video streaming tramite la piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti dell’intera programmazione del massimo campionato di calcio. Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento con l’emittente potranno vedere l’evento su smart tv, smartphone, tablet o computer. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match inoltre tramite Sky Q.

DERBY LIGURE!

La diretta di Spezia Sampdoria mette di fronte due squadre che sono alla disperata ricerca di punti. La partita, valida per la settima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena allo Stadio Alberto Picco sabato 17 settembre a partire dalle ore 18.00. La posta in palio è alta: da un lato gli aquilotti vogliono ritrovare la vittoria, conquistata soltanto all’esordio, dall’altro lato i blucerchiati devono uscire da un momento da incubo, che li ha visti ottenere soltanto due punti in questo avvio di stagione.

In occasione dello scorso turno la squadra di Luca Gotti ha perso contro il Napoli al Maradona dopo una partita sofferta. La rete infatti è arrivata allo scadere. La prestazione non è certamente da buttare. La compagine di Marco Giampaolo invece ha incassato una discussa sconfitta contro il Milan, arrivata in virtù di un calcio di rigore mentre gli avversari erano in inferiorità numerica. È stato il secondo ko consecutivo. Entrambe insomma hanno voglia di riscatto.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Spezia Sampdoria rivelano che ci sarà qualche assenza in occasione della settima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa dovranno fare a meno degli infortunati Amian, Ekdal, Ferrer, Maldini, Nguiamba e Verde. Una lista piuttosto lunga. Il tecnico Luca Gotti dunque ridisegnerà il suo 3-5-2 in questo modo: Dragowski; Ampadu, Nikolaou, Kiwior; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni S, Reca; Gyasi, Nzola

Per quel che riguarda gli ospiti, anche in questo caso, la situazione non è delle migliori. Gli indisponibili sono De Luca, Winks e Trimboli, mentre Colley è in dubbio. Il possibile undici titolare di Marco Giampaolo, secondo il modulo del 4-1-4-1, dovrebbe essere questo: Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Vieira; Gabbiadini, Sabiri, Rincon, Djuricic; Caputo.

QUOTE SPEZIA SAMPDORIA

I bookmakers ritengono che la diretta di Spezia Sampdoria sarà equilibrata: andiamo dunque a vedere le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 2.70. Lo stesso vale per il successo degli ospiti, con il segno 2. Il pareggio, con il segno X, invece, si trova a 3.25.











