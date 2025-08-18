Diretta Spezia Sampdoria streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del trentaduesimo di finale in Coppa Italia.

DIRETTA SPEZIA SAMPDORIA (RISULTATO LIVE 0-0): PARTITA MOLTO NERVOSA

La diretta Spezia Sampdoria continua dopo un inizio poco brillante da parte di entrambe le squadre che non riescono a costruire azioni promettenti in fase offensiva e continuano una lunga fase di stallo. A gestire meglio il possesso è lo Spezia che sembra poter essere più pericoloso ma ancora non è mai riuscito a concretizzare.

Al 14′ arriva anche la secondo ammonizione del match per la Sampdoria con Zufferli che estrae il cartellino anche per un brutto intervento in ritardo di Benedetti che rischia grosso. Cinque minuti dopo ci prova Coda con un destro da centro area ma il suo tiro è impreciso e termina sul fondo. (Agg. di Andrea Marino)

SPEZIA SAMPDORIA (RISULTATO LIVE 0-0): INZIO CON POCHE EMOZIONI

Il derby ligure inizia con i padroni di casa dello Spezia che giocano il primo pallone della partita subito provando a sfondare la difesa avversaria ma senza riuscirci. L’inizio viene subito interrotto da un problema tecnico del quarto uomo che ferma il gioco per qualche secondo prima di ripartire normalmente.

Al sesto minuto di gioco arriva già il primo cartellino giallo del match per Ferri che stende Artistico all’altezza del centrocampo. Due minuti dopo, Di Serio prova a smuovere la partita con un destro tentato da fuori area che però si ferma dopo una deviazione sulla trequarti. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA SPEZIA SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ovviamente gli ultimi precedenti per la diretta Spezia Sampdoria sono recenti: essendosi affrontate anche in Serie A, le due squadre liguri hanno dato vita a 10 incroci nelle ultime cinque stagioni, con un bilancio che sorride tra l’altro allo Spezia forte di quattro vittorie a fronte di due successi blucerchiati, dunque con quattro pareggi. La Sampdoria non è mai riuscita a vincere al Picco, e non fa gol agli avversari da tre partite: nel novembre 2023 l’ultimo successo, un 2-1 maturato a Marassi grazie alla doppietta di Fabio Depaoli, inframmezzata dal temporaneo e immediato pareggio di Rachid Kouda.

Per quanto riguarda invece le affermazioni dello Spezia, anche qui sono tutte casalinghe; la più recente è della passata stagione, a fine aprile per la 32^ giornata, quando a decidere la partita erano stati due gol del veterano Gianluca Lapadula, i primi in campionato, al 65’ e al 73’ minuto. Adesso la storia potrebbe essere diversa e sarà quello che ci dirà il campo tra poco, il derby ligure è davvero pronto a infiammare il tardo pomeriggio di Coppa Italia e noi ci possiamo mettere comodi lasciando la parola ai protagonisti in campo, la diretta Spezia Sampdoria prende finalmente il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA SPEZIA SAMPDORIA IN STREAMING VIDEO TV

Potrete seguire la diretta Spezia Sampdoria in chiaro, perché in tv questa partita viene trasmessa su Italia 1; diretta streaming video a beneficio del pubblico su Mediaset Infinity.

SPEZIA SAMPDORIA: IN COPPA ITALIA TORNA IL DERBY!

Ci prepariamo alla diretta Spezia Sampdoria che si gioca alle ore 18:30 di lunedì 18 agosto 2025: intrigante derby ligure nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025-20256, le due squadre si ritrovano dopo le vicende della passata stagione che per entrambe sono state ricche e sorprendenti, anche se per motivi diversi.

Lo Spezia ha cambiato passo dopo la sofferta salvezza in Serie B, ha giocato e lottato per la promozione diretta e poi è stato in grado di conquistare la finale dei playoff; ha ceduto alla Cremonese, ma ha fatto vedere di poter essere competitivo per tornare in Serie A e ora naturalmente dovrà essere capace di confermarsi.

La Sampdoria ha vissuto per qualche giorno l’inferno della Serie C per la prima volta nella storia; poi la penalizzazione del Brescia – anche fallito – ha aperto la porta del playout che è stato superato contro la Salernitana, sia pure tra mille polemiche dunque sarà ancora campionato cadetto per i blucerchiati.

Ora la squadra è affidata a Massimo Donati e chiaramente ha bisogno di cambiare marcia; la diretta Spezia Sampdoria rappresenta per entrambe le compagini un’occasione per spezzare il ghiaccio della stagione, dunque valutiamo anche i possibili schieramenti sul terreno di gioco del Picco.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SAMPDORIA

C’è ancora Luca D’Angelo a guidare gli spezzini che nella diretta Spezia Sampdoria si schierano con il 3-5-2, in porta Mouhamadou Sarr coperto da Hristov, Wisniewski e Cistana mentre ad agire sulle corsie possono essere Vignali a destra e Aurelio a sinistra, in mezzo al campo la regia di Salvatore Esposito con due mezzali che potrebbero essere Adam Nagy e Bandinelli senza dimenticarsi di Zurkowski, davanti naturalmente pesa la partenza di Francesco Pio Esposito (tornato all’Inter) ma c’è ancora Di Serio, a fare coppia con lui tecnicamente dovrebbe essere Vanja Vlahovic arrivato dall’Atalanta.

Tanti dubbi per la Sampdoria di Donati, che potrebbe aprire a un modulo speculare a quello del collega: davanti a Ravaglia (o Ghidotti) spazio per Vulikic, Alex Ferrari e Pio Riccio aspettando gli infortunati, Depaoli certezza sulla destra e Ioannou che si gioca il posto con Pedrola sull’altro versante, in mezzo Matteo Ricci insieme a Liam Henderson e presumibilmente Bellemo ma Sekulov può fare la mezzala offensiva aumentando la spinta della squadra, nel reparto avanzato il trentaseienne Massimo Coda rimane una certezza e con lui dovrebbe agire La Gumina, favorito su Cuni.

QUOTE E PRONOSTICO SPEZIA SAMPDORIA

Per analizzare meglio la diretta Spezia Sampdoria abbiamo a disposizione anche le quote che sono state emesse da Eurobet: secondo questo bookmaker il favore del pronostico va alla squadra di casa con un valore pari a 2,10 volte la vostra giocata, il segno 2 che regola il successo della Sampdoria vi permetterebbe un guadagno equivalente a 3,50 volte l’importo investito e infine ecco l’ipotesi del pareggio, puntando sul segno X intaschereste 3,15 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo.