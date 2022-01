Diretta Spezia Sampdoria/ Streaming video tv: esordio per Giampaolo (Serie A)

DIRETTA SPEZIA SAMPDORIA: DERBY ALL’ESORDIO PER MARCO GIAMPAOLO

Spezia Sampdoria, in diretta domenica 23 gennaio alle ore 15:00 dallo stadio Stadio Alberto Picco di La Spezia, è il derby ligure valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Gli aquilotti arrivano alla sfida con i blucerchiati, dopo l’inaspettata vittoria conseguita contro il Milan, dove i bianconeri hanno rimontato la squadra di Pioli, battendola con il risultato di 1-2. Una grande soddisfazione per il tecnico Thiago Motta, che allontana anche la zona retrocessione di sei punti, portandosi in quindicesima posizione con 22 punti.

La Sampdoria è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Torino, partita terminata con il punteggio di 1-2. Risultato negativo che ha portato all’esonero dell’allenatore Roberto D’Aversa. Il suo posto è stato preso da Marco Giampaolo, il quale ha già guidato i blucerchiati tra il 2016 e il 2019. I blucerchiati cercano la vittoria che manca da sei giornate, in occasione della vittoria nel derby della Lanterna contro il Genoa. Nelle ultime cinque partite, la Samp ha pareggiato due volte, perdendo tre gare consecutive. Nella gara di andata, disputata lo scorso ottobre, i blucerchiati si sono imposti sullo Spezia con il punteggio di 2-1.

DIRETTA SPEZIA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Spezia Sampdoria sarà una diretta streaming video, trasmessa dalla piattaforma DAZN. Come ben noto da quest’anno detiene i diritti esclusivi di 7 partite su 10 a giornata di Serie A, tra cui questa. Per poter accedere ai contenuti, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con la precedente.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPEZIA SAMPDORIA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Spezia Sampdoria, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. L’allenatore spezzino, Thiago Motta, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-5-2. Dovrebbe esserci Agudelo dal primo minuto, dopo l’ottima prova contro il Milan. Questa la probabile formazione titolare dello Spezia: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Sala, Kiwior, Bastoni, Reca; Agudelo, Nzola.

Sarà la prima partita stagionale sulla panchina della Sampdoria per Marco Giampaolo. Il tecnico dovrebbe schierare i blucerchiati con il modulo 4-4-2. A difendere i pali sampdoriani ci sarà Falcone, il quale sostituirà l’infortunato Audero. In attacco la coppia sarà formata da Caputo e Gabbiadini. Ecco la probabile formazione titolare della Sampdoria: Falcone; Bereszynski, Dragusin, Ferrari, Augello; Candreva, Askildsen, Rincon, Thorsby; Gabbiadini, Caputo.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Spezia Sampdoria di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta un derby ligure piuttosto combattuto. La vittoria dello Spezia, abbinata al segno 1 è quotata 2.75. Un eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.20. Il successo esterno della Sampdoria, associato al segno 2, ha una quota di 2.65.



