DIRETTA SPEZIA SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo la diretta di Spezia Sampdoria da un punto di vista statistico: la squadra di casa ha una media realizzativa di 1.45 gol a partita, nettamente superiore allo 0.74 dei blucerchiati, che faticano a trovare la via della rete. Anche dal punto di vista difensivo, la Sampdoria mostra maggiori difficoltà, con una media di 1.42 gol subiti rispetto all’1.1 dello Spezia. La differenza tra le due squadre si nota anche nel numero di vittorie: lo Spezia ha vinto il 45.16% delle partite, mentre la Sampdoria solo il 19.35%. Tuttavia, entrambe le squadre vedono spesso partite con almeno due gol (Over 1.5): 67.74% per lo Spezia e 64.52% per la Samp.

Per gli Over 2.5, invece, la squadra di casa è meno abituata a partite con tanti gol (35.48%) rispetto alla Samp (45.16%). Dal punto di vista disciplinare, le due squadre sono molto vicine: lo Spezia ha ricevuto 91 cartellini totali (90 gialli), mentre la Sampdoria 87 (84 gialli). La media di ammonizioni è leggermente superiore per lo Spezia (2.9 contro 2.71), mentre entrambe le squadre hanno una media di cartellini rossi molto bassa. Per quanto riguarda i calci d’angolo, lo Spezia ha una media di 5.68 corner a partita contro i 4.61 della Sampdoria, dimostrando una maggiore propensione ad attaccare e a creare occasioni da palla inattiva. (agg. Gianmarco Mannara)

SPEZIA SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per chi non sarà al Picco, il derby ligure sarà visibile su DAZN oppure anche LaB Channel di Amazon Prime Video, per una diretta Spezia Sampdoria in tv che, come i tifosi sanno bene, è in realtà una diretta streaming video.

SPEZIA SAMPDORIA: UN DERBY LIGURE AGLI OPPOSTI

Ad inizio stagione sarebbe stato difficile immaginare un derby ligure così delicato per motivi opposti nella diretta Spezia Sampdoria, che alle ore 17.15 di oggi pomeriggio, domenica 6 aprile, sarà l’attesa conclusione della 32^ giornata di Serie B. Lo Spezia arriva dalla dolorosa sconfitta contro il Brescia che ha complicato l’inseguimento al secondo posto, ma può comunque ancora puntare alla promozione o come minimo ai playoff, serve ovviamente una vittoria casalinga approfittando della grossa crisi che attanaglia i cugini.

Sono proprio i blucerchiati a rendere infatti loro malgrado così speciale la diretta Spezia Sampdoria, perché il tracollo casalingo contro il Frosinone ha detto definitivamente che la Sampdoria è davvero a rischio di retrocessione in Serie C, che sarebbe il momento più basso nella storia del glorioso club genovese. Ci sono ancora sette partite per sfuggire all’incubo, ma serviranno punti, magari fin da questa diretta Spezia Sampdoria, anche se al Picco sembra un compito arduo per l’attuale Sampdoria…

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SAMPDORIA

Mister Luca D’Angelo ha ancora qualche nodo da sciogliere nelle probabili formazioni per la diretta Spezia Sampdoria. Il modulo sarà il 3-5-2, Cassata è squalificato e in porta vedremo Chichizola, protetto da Wisniewski, Hristov e Mateju; il folto centrocampo a cinque si apre con Elia a destra, poi ecco Kouda, Salvatore Esposito e Bandinelli, mentre a sinistra se la giocano Reca ed Aurelio; infine in avanti la certezza è Francesco Pio Esposito, con Di Serio e Falcinelli in ballottaggio per affiancarlo.

Leonardo Semplici dovrebbe invece replicare con un 3-4-2-1 per la sua Sampdoria. Anche qui segnaliamo un paio di ballottaggi: tutto tranquillo in difesa, con Cragno in porta e davanti a lui Curto, Altare e Veroli; esterno destro Bereszynski, nel cuore della mediana con Yepes agirà uno fra Meulensteen e Ricci, mentre a sinistra ecco Beruatto; sulla trequarti sono invece in lotta Oudin e Akinsanmiro per affiancare Sibilli alle spalle di Niang.

QUOTE E PRONOSTICO: DERBY A SENSO UNICO?

Sembra un derby molto ben indirizzato secondo le quote Snai per il pronostico sulla diretta Spezia Sampdoria. Il segno 1 infatti è favoritissimo a quota 1,65, mentre già il pareggio varrebbe 3,75 volte la posta. Infine, un clamoroso colpo esterno premierebbe 4,90 volte i coraggiosi sostenitori del segno 2.