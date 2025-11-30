Diretta Spezia Sampdoria streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 14^ giornata di Serie B.

DIRETTA SPEZIA SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Numeri alla mano per la diretta di Spezia Sampdoria, cerchiamo di capire chi tra queste due realtà avrà il favore del pronostico in una gara dall’alto sapore di rivalsa per due squadre che stanno vivendo un pessimo momento di forma. Lo Spezia arriva con numeri molto orientati alla spinta laterale: 52% di possesso, 1,6 xG, 1,3 xA, e una media di 13 tiri totali, con 4,8 nello specchio. Il 62% delle occasioni nasce da attacchi sulle fasce, dove i bianchi costruiscono gran parte del volume offensivo attraverso cross e combinazioni corte. Difensivamente la squadra soffre nei mezzi spazi (1,4 xGA) e sulle seconde palle, ma tiene bene sui piazzati (solo il 21% dei gol subiti da fermo).

Corner: 5,3 battuti, 5,9 concessi, segno di una partita spesso aperta nei ritmi. La Sampdoria offre un profilo più verticale e tecnico: 55% di possesso, 1,9 xG, 1,4 xA, e 14,2 tiri totali, di cui 5,6 nello specchio. Il 59% delle occasioni nasce da combinazioni interne e rifiniture centrali, con una precisione nei passaggi dell’86%. Il baricentro più alto (44 metri) favorisce 11 recuperi offensivi, ma espone la squadra a contropiedi rapidi (1,5 xGA da transizioni). Corner: 6,2 battuti, 4,7 concessi, dato che conferma la forte presenza blucerchiata nell’ultimo terzo. Adesso via al commento live, si parte per la diretta di Spezia Sampdoria! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SPEZIA SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE IL MATCH

Anche la diretta Spezia Sampdoria, come tutte le partite di Serie B, sarà fornita non in tv ma in diretta streaming video, grazie alle piattaforme DAZN e LaB Channel.

SPEZIA SAMPDORIA: DERBY CON TANTA TENSIONE!

È il derby della paura al Picco: la diretta Spezia Sampdoria si gioca alle ore 17:15 di domenica 30 novembre per la 14^ giornata di Serie B 2025-2026, e in campo vanno ultima e terzultima della classifica impegnate in una difficilissima corsa verso la salvezza, non certo pronosticabile la scorsa estate.

O meglio: la Sampdoria partiva comunque in bilico dopo la retrocessione poi revocata, ma si sperava che potesse salire di colpi. Così non è stato, anzi se possibile i blucerchiati stanno facendo peggio della passata stagione ma nell’ultimo turno hanno battuto la Juve Stabia, prendendo se non altro un po’ di fiato.

Lo Spezia invece naviga in acque agitatissime: la vittoria di Avellino sembrava aver ridato vigore alla squadra, che invece da quel momento ha raccolto appena due pareggi e domenica scorsa è crollata a Mantova, perdendo 4-1 contro i virgiliani che sono tra l’altro in ripresa, brutta notizia per i bianchi.

Per ora insomma Roberto Donadoni si trova in difficoltà, ma il vento potrebbe sempre cambiare e ottenere tre punti nella diretta Spezia Sampdoria sarebbe importante, anche perché significherebbe controsorpasso in classifica: non ci resta che aspettare l’esito del campo su questo delicatissimo derby…

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SAMPDORIA

Uno squalificato per parte nella diretta Spezia Sampdoria: Donadoni perde Cassata, quindi a sinistra sulla linea di centrocampo dovrebbe giocare Beruatto con la conferma di Candela sull’altro versante. Sono Mateju e Aurelio i terzini dello Spezia, che completano una difesa con Wisniewski e Cistana davanti a Mascardi; a giostrare in mezzo potrebbero essere ancora Adam Nagy e Vignali ma c’è la candidatura di Bandinelli, davanti ci prova Artistico che però deve vincere la concorrenza di Di Serio e Vanja Vlahovic, coppia giovane e che potenzialmente ha tanti gol nei piedi.

Lo squalificato nella Sampdoria è Depaoli, assenza non indifferente: possibile che Giordano vada a giocare a destra con Ioannou nuovamente titolare a sinistra, nel 3-5-2 di Angelo Gregucci avremo Venuti, Vulikic e Hadzikadunic a formare la linea difensiva che protegge l’estremo difensore Ghidotti, mentre in mezzo al campo ci provano Casalino e Barak ma i favoriti sono ancora Francesco Conti, Leonardo Benedetti e Bellemo, il tandem d’attacco dovrebbe essere ancora quello con Massimo Coda, sempre decisivo per i blucerchiati, e Cherubini con Pafundi pronto alla staffetta a gara in corso.

QUOTE E PRONOSTICO SPEZIA SAMPDORIA

Leggiamo anche le quote che la Snai ha fornito per quanto riguarda la diretta Spezia Sampdoria: la squadra che parte favorita nel derby è quella di casa grazie al valore pari a 2,35 volte la somma giocata sul segno 1, invece l’opzione della vittoria blucerchiata – regolata dal segno 2 – vi garantirebbe una vincita che corrisponde a 3,15 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine ecco il segno X per il pareggio con un guadagno che ammonta a 3,05 volte la posta in palio.