DIRETTA/ Spezia Torino video streaming tv: precedenti in perfetto equilibrio

DIRETTA SPEZIA TORINO: TESTA A TESTA

Per la diretta di Spezia Torino della Serie A occorre ora andare a vedere che ci riserva anche lo storico che unisce i due club, protagonisti nella 12^ giornata. Notiamo allora subito che a bilancio sono appena 7 i precedenti che si contano tra le due squadre, segnati dal 1923 a oggi e tra primo campionato nazionale come pure in Coppa italia: il bilancio che ne ricaviamo ci racconta poi di tre successi del Toro e altrettante affermazioni dei liguri, con un pareggio.

Va fatto notare che si fa eccezione dell’ultimo testa testa tra Spezia e Torino occorso nella stagione 2020-21 della Serie A, il riferimento più “vicino” risale alla Coppa Italia 1937-38: non è dunque match dalla solida tradizione recente. Pure ricordiamo che nel campionato scorso della Serie A, nel turno di andata fu solo pari tra spezia e Torino per 0-0: al ritorno fu invece colpaccio bianconero in casa, col risultato di 4-1. (agg Michela Colombo)

DIRETTA SPEZIA TORINO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Torino sarà in realtà una diretta streaming video, perché questa sarà una delle sette partite visibili in esclusiva sulla piattaforma DAZN, con le modalità ormai ben nota per vederla su dispositivi mobili o anche sul vostro televisore se collegato alla rete Internet.

JURIC CERCA CONFERME!

Spezia Torino, in diretta dallo stadio Alberto Picco della città ligure, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 6 novembre 2021, perché sarà uno degli anticipi della dodicesima giornata di Serie A. Si scontreranno ambizioni diverse nella diretta di Spezia Torino, come la classifica ci indica in modo molto chiaro: per i padroni di casa liguri, reduci dalla sconfitta per 3-0 sul campo della Fiorentina, serve un risultato positivo per dare una svolta a una stagione fin qui davvero brutta, con soli 8 punti in classifica. La panchina di Thiago Motta potrebbe essere a rischio: oggi per lo Spezia è davvero un bivio.

Il Torino di Ivan Juric arriva invece dalla vittoria per 3-0 contro la Sampdoria e spera di fare il bis contro un’altra ligure. I granata sono saliti a quota 14 punti in classifica, per la qualità del gioco probabilmente avrebbero meritato anche di più e il Torino dunque sogna di lottare per un posto nelle Coppe europee anche se per riuscirci servirà essere più concreti ed efficaci. Quali risposte arriveranno oggi pomeriggio? Ce lo dirà Spezia Torino…

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA TORINO

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Spezia Torino. L’allenatore di casa Thiago Motta deve fare i conti con diversi infortunati, la sua scelta potrebbe essere per un modulo 4-2-3-1 con Provedel in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Amian, Erlic, Nikolaou e Bastoni. In mediana potrebbero essere titolari Kovalenko e Maggiore, mentre sulla trequarti potrebbero trovare posto Verde, Antiste e Gyasi alle spalle della prima punta, con Nzola favorito.

Nel Torino è squalificato Pobega, Ivan Juric si dovrebbe comunque affidare al modulo 3-4-2-1 con questi probabili titolari: Milinkovic Savic in porta e davanti a lui la difesa a tre formata da Djidji, Bremer e Rodriguez; a centrocampo da destra a sinistra potrebbero agire Singo, Lukic, Kone e Ola Aina, mentre nel reparto offensivo collochiamo Praet e Linetty alle spalle della prima punta Belotti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Spezia Torino in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,15. Si sale poi a quota 3,30 per il segno 1 in caso di successo dello Spezia, infine il pareggio varrebbe 3,50 volte la posta in palio sul segno X.

