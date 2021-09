DIRETTA/ Spezia Udinese video streaming tv: liguri in vantaggio nei precedenti

DIRETTA SPEZIA UDINESE: I TESTA A TESTA

Per la diretta della Serie A tra Spezia e Udinese siamo curiosi ora di esplorare anche lo storico che unisce i due club, oggi protagonisti nella 3^ giornata. Dati alla mano possiamo oggi raccontare di soli 17 precedenti ufficiali occorsi tra i due club bianconeri: questi sono stati registrati dal 1922 a oggi e tra primo e secondo campionato nazionale, come anche in Coppa Italia. Curiosamente il bilancio che ne ricaviamo ci segnala poi di ben 10 successi da parte dei liguri e due pareggi, come pure di sole cinque vittorie dei friulani che dunque non hanno avuto gran fortuna finora. Pure va detto che proprio nella scorsa stagione della Serie A l’Udinese è riuscito a battere lo spezia nel turno di ritorno del campionato 2020-21 con il risultato di 1-0 fuori casa: l’andata sorrise ai liguri col risultato di 2-0. (agg Michela Colombo)

DIRETTA SPEZIA UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Udinese sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

SPEZIA UDINESE: SFIDA CON TANTI GOL?

Spezia Udinese, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 15.00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie A. Verifica importante per i friulani che hanno iniziato il campionato in maniera ottimale. Prima la rimonta casalinga contro la Juventus, poi la netta vittoria sul Venezia: la squadra di Luca Gotti ha giocato entrambe le sue partite tra le mura amiche della Dacia Arena ma l’impressione è che dopo un precampionato traballante la squadra abbia metabolizzato la partenza di Rodrigo De Paul, crescendo di automatismi e intensità.

Anche lo Spezia aveva destato una buona impressione nel match d’esordio contro il Cagliari, ma nella seconda a Roma contro la Lazio (i liguri hanno invece disputato entrambe le prime due partite di campionato in trasferta) è arrivato un tracollo. Il gol di Verde aveva illuso, poi la squadra di Sarri ha realizzato 6 gol, mettendo in luce le lacune difensive degli uomini di Thiago Motta. Nel precedente a La Spezia del 31 gennaio scorso, Udinese vincente proprio grazie a un rigore di Rodrigo de Paul, ceduto a caro prezzo nel mercato estivo all’Atletico Madrid.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA UDINESE

Le probabili formazioni di Spezia Udinese, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Thiago Motta schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zoet; Kiwior, Nikolaou, Hristov; S. Bastoni, Maggiore, Bourabia, Ferrer; Verde, Gyasi, E. Colley. Risponderà l’Udinese allenata da Luca Gotti con un 3-5-1-1 così schierato dal primo minuto: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Soppy, Makengo, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Pussetto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Alberto Picco di La Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.



