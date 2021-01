Diretta Spezia Udinese/ Streaming video tv: lunch match salvezza (Serie A)

DIRETTA SPEZIA UDINESE: SFIDA DELICATA!

Spezia Udinese, in diretta dallo stadio Alberto Picco della città ligure, si giocherà alle ore 12.30 di oggi, domenica 31 gennaio 2021, per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Sarà dunque un lunch match in ottica salvezza quello che vivremo con la diretta di Spezia Udinese, partita fra due squadre appaiate a quota 18 punti in classifica e che puntano dunque a conservare un margine sulla zona più calda. Lo Spezia ultimamente si è reso protagonista in Coppa Italia, mentre in campionato ha solo sfiorato l’impresa bis a Roma, perdendo nei minuti di recupero. L’Udinese invece arriva da un doppio pareggio contro big quali l’Atalanta prima e l’Inter poi, che hanno rinsaldato la panchina di Luca Gotti. Due formazioni dunque che tutto sommato stanno entrambe bene: oggi Spezia Udinese ci dirà se una delle due saprà fare un importante passo avanti verso la tranquillità con una vittoria, o se il pareggio tutto sommato potrebbe stare bene a entrambe.

DIRETTA SPEZIA UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Udinese sarà garantita su DAZN 1, canale numero 209 della piattaforma satellitare Sky per gli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. Altrimenti, sarà disponibile la diretta streaming video fornita da DAZN, anche in questo caso naturalmente riservata ai propri abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA UDINESE

Nelle probabili formazioni di Spezia Udinese, ecco che toccherà a Galabinov guidare l’attacco dei liguri insieme agli esterni Gyasi e Farias, perché un infortunio muscolare blocca Piccoli e Nzola è ancora alle prese con un fastidio alla caviglia. Acciaccato pure Pobega, dunque Maggiore dovrebbe giocare dal primo minuto a centrocampo con Agoumè ed Estevez. In difesa riecco Vignali sulla destra, dall’altra parte ballottaggio Marchizza-Bastoni. Nell’Udinese dovremmo invece vedere un attacco con Nestorovski e Deulofeu; in alternativa, potrebbe avanzare Pereyra sulla trequarti a supporto dello spagnolo. In regia duello Arslan-Mandragora, mentre in difesa potrebbe ritrovare spazio Nuytinck al posto dello squalificato Samir per affiancare Becao e Bonifazi.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Spezia Udinese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti sembrerebbero favoriti: il segno 2 è infatti quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di segno X e fino a 3,80 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria dello Spezia.



