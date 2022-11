Diretta Spezia Udinese/ Streaming video tv: per superare il momento no! (Serie A)

DIRETTA SPEZIA UDINESE: ENTRAMBE PER IL RISCATTO!

Spezia Udinese è in diretta dallo stadio Picco, e si gioca alle ore 18:30 di martedì 8 novembre: la partita è valida per la 14^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Entrambe le squadre vanno alla ricerca di riscatto, dopo i passi falsi del turno precedente: l’Udinese non ha perso, ma dopo aver vinto sei gare consecutivamente non sa più mettere insieme 3 punti e anche contro il Lecce si è dovuto accontentare di un pareggio, mantenendo certamente una classifica ottima (rispetto alle aspettative) ma che adesso parla di ottava posizione e, appunto, di un momento di calo che non accenna a interrompersi.

Lo Spezia ha ben altri problemi: ha perso a San Siro contro il Milan, beffato a un minuto dal 90’ dopo una prestazione sicuramente buona (soprattutto nel primo tempo) ma appunto con il problema di avere raccolto zero punti e con una classifica che adesso parla di appena 2 lunghezze di margine sulla zona retrocessione. La diretta di Spezia Udinese sarà dunque importante per entrambe le squadre; mentre aspettiamo che la partita prenda il via, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Picco, leggendone insieme le probabili formazioni.

SPEZIA UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Udinese non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere alla partita della 14^ giornata sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Spezia Udinese sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA UDINESE

Nella diretta Spezia Udinese Luca Gotti, grande ex, deve valutare le condizioni di Gyasi e Kovalenko: entrambi vanno verso il forfait e allora in attacco potrebbe e dovrebbe essere il momento di Verde, che prenderà il posto di Daniel Maldini affiancando Nzola. A centrocampo invece si va verso un Bourabia da playmaker basso stretto tra le mezzali Ekdal e Agudelo; sulle corsie laterali dovrebbero operare Holm a destra e Reca a sinistra. In difesa torna Nikolaou, che ha scontato la squalifica: prenderà il posto di Caldara o Ampadu, con la conferma di Kiwior a protezione del connazionale Dragowski. Problemi anche per Sottil, che non dovrebbe recuperare Udogie: dunque Pereyra viene dirottato a sinistra con Eizibuhe che invece si prenderebbe la maglia sull’altro versante. Davanti a Marco Silvestri la difesa è comandata da Bijol, che avrà ai suoi lati ancora una volta Neuhen Perez e Ebosse; al centro del campo avremo la regia di Walace con Lovric e Makenko che sono favoriti per agire come mezzali. Davanti, il solito ballottaggio per affiancare Deulofeu: giocherà uno tra Beto e Success, più staccato nelle gerarchie Nestorovski.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Spezia Udinese, la partita valida per la 14^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 4,25 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,65 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione che gioca in trasferta abbiamo un valore che ammonta a 1,85 volte la giocata con questo bookmaker.











