DIRETTA/ Spezia Venezia video streaming tv: tanti pareggi nei pochi precedenti

Quante volte si è giocata al Picco la diretta di Spezia Venezia prima di oggi? Il bilancio è di tre pareggi e un successo per gli ospiti. I liguri non hanno mai vinto in casa contro questo avversario, battendolo per la prima volta nella gara d’andata di questa stagione col risultato di 1-2. Nella gara gli ospiti erano andati avanti dopo 13 minuti con un gol di Bastoni. Nella ripresa pareggiava Ceccaroni col gol decisivo al minuto 94 di Bourabia. L’ultimo precedente a La Spezia ci porta indietro al luglio 2020 quando a vinsero furono gli ospiti col risultato di 0-1.

Il Venezia si impose con un calcio di rigore realizzato da Aramu al minuto numero 16. Lo Spezia non fa punti in casa contro questo avversario dall’1-1 del gennaio 2019 quando in quattro minuti la gara fu decisa dai gol di Domizzi e Da Cruz. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento molto complesso in lotta per non retrocedere. (Agg. di Matteo Fantozzi)

DIRETTA SPEZIA VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La visione della diretta di Spezia Venezia sarà disponibile esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione del campionato di Serie A. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un decoder o un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, la diretta Spezia Venezia potrà essere seguito in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

La diretta di Spezia Venezia apre la trentunesima giornata del campionato di Serie A, che riparte dopo la sosta per le Nazionali: le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Alberto Picco sabato 2 aprile 2022 alle ore 15.00. È un importante scontro diretto per la salvezza. I padroni di casa, infatti, si trovano al quintultimo posto della classifica a quota 29, mentre gli ospiti al terzultimo a quota 22. Nessuna può commettere errori se non vuole dire addio alla massima categoria.

I favori del pronostico sono a favore degli aquilotti, che in questa stagione hanno dimostrato di potere competere con le grandi, seppure tra alti e bassi. Al momento, comunque, si trovano in una zona bianca della classifica. L’ultima partita casalinga, inoltre, li ha visti trionfare contro il Cagliari, anche se poi nel turno successivo è arrivata la sconfitta contro il Sassuolo. I lagunari invece stanno vivendo un momento nero: nelle ultime quattro giornate sono arrivate soltanto sconfitte, l’ultima contro la Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Spezia Venezia risentono di qualche assenza per parte. I padroni di casa dovranno fare a meno per infortunio di Bourabia, Colley, Leo Sean, Nzola e Sala. Il tecnico Thiago Motta dovrebbe dunque schierare i suoi con un 4-3-3 così strutturato: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni S; Gyasi, Manaj, Verde. Gli ospiti, invece, non avranno a disposizione per squalifica Henry e per infortunio Lezzerini e Romero, mentre Cuisance, Johnsen e Vacca non sono al meglio. Il tecnico Paolo Zanetti dovrebbe dunque optare per un 4-2-3-1 così disegnato: Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca; Nani, Aramu, Okereke; Nsame.

QUOTE SPEZIA VENEZIA

Le quote della diretta Spezia Venezia, offerte dalla agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti gli aquilotti. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è infatti proposta a 2,15. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 3,50. Il pareggio, con il segno X, è quotato infine a 3,25.











