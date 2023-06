DIRETTA SPEZIA VERONA/ Video streaming tv: meglio l’Hellas nei precedenti (spareggio Serie A 2023)

DIRETTA SPEZIA VERONA: I TESTA A TESTA

Si avvicina sempre di più la diretta di Spezia Verona e allora possiamo dire che questo spareggio per la salvezza in Serie A vanta una discreta tradizione, perché ci sono 47 precedenti ufficiali, con l’Hellas senza dubbio in vantaggio grazie a ben ventiquattro vittorie, mentre le vittorie per lo Spezia sono dodici e infine restano undici pareggi. Il Verona è di conseguenza in netto vantaggio (70-46) anche nel numero dei gol segnati. Da notare che ben 28 partite sono state giocate tra il 1921 e il 1951, poi c’è stato più di mezzo secolo di vuoto seguito dalle altre 19 sfide, tutte giocate fra il 2006 e oggi.

Il Verona è in chiaro vantaggio anche nei tempi recenti, grazie a nove vittorie a fronte di cinque successi per lo Spezia e altrettanti pareggi, eppure in questa stagione in base agli scontri diretti si sarebbero salvati i liguri. Infatti domenica 13 novembre 2022 lo Spezia firmò il colpo allo stadio Bentegodi di Verona per 1-2, con la doppietta di M’Bala Nzola a ribaltare l’iniziale vantaggio gialloblù con il gol di Simone Verdi; al ritorno ecco invece un pareggio per 0-0 allo stadio Alberto Picco di La Spezia, oggi invece la posta in palio sarà di importanza decisiva… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SPEZIA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LO SPAREGGIO SALVEZZA

La diretta tv di Spezia Verona sarà garantita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 252, raddoppia quindi la possibilità di seguire in diretta streaming video Spezia Verona, che sarà garantita dal servizio Sky Go ma naturalmente anche dalla piattaforma DAZN per i propri abbonati, che hanno potuto seguire per intero il campionato di Serie A, spareggio compreso.

SPEZIA VERONA: SPAREGGIO IN EQUILIBRIO!

Spezia Verona, in diretta alle ore 20.45 di stasera, domenica 11 giugno 2023, si giocherà allo stadio del Tricolore-Mapei Stadium di Reggio Emilia come spareggio salvezza in Serie A. Da questa stagione la Lega Serie A ha deciso di reintrodurre spareggi in caso di arrivo a parti punti per lo scudetto e per la salvezza e puntualmente si è verificato il caso di due squadre che hanno terminato entrambe a quota 31 punti, con solo Cremonese e Sampdoria alle loro spalle. Tutto si deciderà quindi in una sola notte, ricordiamo che il regolamento prevede che, in caso di pareggio al triplice fischio finale della diretta di Spezia Verona, non ci siano i tempi supplementari, bensì si proceda subito con i calci di rigore.

Per il Verona già questo è un buon traguardo, se si pensa alla disastrosa prima parte di stagione per l’Hellas, che però poi ha rimontato cullando anche il sogno della salvezza diretta, che si è infranto all’ultima giornata con la sconfitta sul campo del Milan. Lo Spezia invece aveva fatto un discreto girone d’andata, poi però è andato in calando e si è ritrovato nei guai, all’ultima giornata ha sfiorato almeno un pareggio a Roma ma ha perso al 90’ minuto e così ecco anche i liguri costretti a giocarsi tutto in questo spareggio salvezza. L’attesa è naturalmente spasmodica, che cosa succederà nella diretta di Spezia Verona?

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA VERONA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Spezia Verona. I liguri allenati da mister Leonardo Semplici potrebbero scendere in campo con il modulo 3-5-2 e questi undici titolari: in porta Zoet, protetto dalla difesa a tre formata da Ampadu, Wisniewski e Nikolaou; folta linea a cinque invece a centrocampo per lo Spezia, nella quale potremmo vedere Ferrer, Bourabia, Ekdal, Esposito e Reca da destra a sinistra; infine, il tandem d’attacco ligure potrebbe vedere titolari Shomurodov e Nzola.

La risposta dell’Hellas Verona di mister Marco Zaffaroni potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-2-1, nel quale ci aspettiamo di vedere il portiere Montipò fra i pali e davanti a lui la retroguardia a tre uomini composta da Magnani, Hien e Cabal; ecco poi a centrocampo Faraoni esterno destro, Miguel Veloso e Tameze nel cuore della mediana e Depaoli a sinistra; infine, il reparto offensivo dell’Hellas Verona con Verdi e Ngonge sulla trequarti, a supporto del centravanti Djuric.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico sulla diretta di Spezia Verona in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I liguri sono formalmente padroni di casa, ma partono leggermente favoriti i veneti, infatti il segno 2 per la vittoria del Verona è quotata a 2,65 mentre il segno 1 è proposto a 2,95 in caso di vittoria per lo Spezia. Grande equilibrio, confermato anche dalla quotazione di 3,05 sul segno X in caso di pareggio.











