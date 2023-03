Diretta/ Spezia Verona, streaming video tv: gara da dentro o fuori (Serie A)

DIRETTA SPEZIA VERONA: SCONTRO SALVEZZA

La diretta Spezia Verona, in programma domenica 5 marzo 2023 alle ore 12:30, racconta di un match che rappresenta uno spartiacque decisivo per la stagione in chiave salvezza. Al momento, infatti, le due squadre sono divise da soli tre punti con i liguri avanti e prima squadra fuori dalla zona retrocessione. Un match, quindi, di fondamentale importanza se non decisivo per le sorti dell’Hellas Verona.

Da segnalare, però, che l’undici di mister Zaffaroni non ha ancora mai vinto in trasferta in questa stagione. Il match d’andata lo vinse la squadra allora allenata da Luca Gotti, in rimonta, grazie ad una doppietta realizzata da Nzola.

SPEZIA VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Spezia Verona, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata ad Andrea Calogero, commento tecnico di Fabio Bazzani. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

SPEZIA VERONA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Spezia Verona vedono entrambe le squadre con qualche dubbio. Gli Aquilotti dovranno ovviare alle solite assenze di Holm, Zoet, Bastoni, Moutinho e Zurkowski. Per mister Semplici, però, abbondanza in avanti dove Nzola, Verde e Shomurodov si contendono due posti. Sulle corsie laterali conferme per Reca e Gyasi. In casa Hellas, invece, duello in avanti tra Lasagna e Gaich per affiancare Ngonge. Dubbi sulla presenza di Ceccherini, alle prese con problemi muscolari: in difesa, quindi, spazio a Coppola, Hien e Mignani.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Spezia Verona vedono una sfida in totale equilibrio. Secondo Snai, infatti, il successo della squadra di mister Semplici vale 2.75 contro la stessa quota attribuita ai gialloblù ospiti e la quota 3.10 riferita al segno X. Gara abbastanza bloccata in termini di gol con l’Over 2.5 a 2.15 e l’Under 2.5 proposto a 1.65.

