Diretta/ Spezia Verona streaming video tv: Scaligeri in emergenza (Serie A)

DIRETTA SPEZIA VERONA: PADRONI DI CASA FAVORITI GRAZIE AL COVID?

Spezia Verona, in diretta giovedì 6 gennaio 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Scaligeri che si presentano in emergenza all’appuntamento con ben 10 calciatori positivi al Covid, la formazione gialloblu ha avuto però l’ok per partire e affrontare un match che si prospetta dunque complicatissimo. Il Verona ha chiuso il 2021 con un punto in tre partite ma con un rassicurante +13 sulla zona retrocessione.

Lo Spezia invece è balzato a +5 sul Genoa terzultimo grazie al clamoroso colpaccio di Napoli prima di Natale: risultato che ha salvato la panchina di Thiago Motta, rimasto comunque sotto osservazione e a rischio esonero. All’andata il Verona ha travolto i liguri con un perentorio 4-0, vincendo il 3 gennaio scorso anche l’ultimo precedente disputato a La Spezia. I bianconeri hanno battuto, col punteggio di 1-0, per l’ultima volta in casa i veneti il 24 ottobre 2010, quando entrambe le formazioni militavano in Serie C.

DIRETTA SPEZIA VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Spezia Verona di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA VERONA

Le probabili formazioni della diretta Spezia Verona, match che andrà in scena all’Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Thiago Motta schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Agudelo, Antiste. Risponderà il Verona allenato da Igor Tudor con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Montipò; Casale, Ceccherini, Sutalo; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Caprari; Lasagna, Simeone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Verona all’Alberto Picco di La Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.



