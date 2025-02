Diretta Sporting Dortmund, risultato incerto…

La diretta Sporting Dortmund delle ore 21.00 sarà valida per l’andata degli spareggi del nuovo formato della Champions League e vedrà scendere in campo due squadre che stanno affrontando in maniera opposta i loro percorso in campionato e in Europa, i padroni di casa infatti sono passati al secondo turno per poco occupando il 23° posto mentre il Liga Portugal sono saldi al primo posto e dopo il cambio di allenatore sembrano aver ritrovato la giusta struttura tattica.

Gli ospiti invece hanno avuto un ottimo percorso in Champions League e per poco non sono entrati nelle prime 8 della classifica, in Bundesliga però hanno faticato soprattutto sotto la gestione Sahin e ora occupano l’undicesima posizione in classifica, arrivano dalla fresca nomina di Kovac come allenatore e vedremo che impatto avrà sulla formazione giallonera.

Diretta Sporting Dortmund, dove seguire la partita

La diretta Sporting Dortmund dello Stadio José Alvalade, come tutte le partite della competizione, sarà disponibile per la visione per gli utenti e gli appassionati che sono in possesso di un abbonamento a Sky Sport, basterà poi sintonizzarsi al canale Sky Sport (canale 254), o collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Sporting Dortmund, i probabili protagonisti della sfida

Per la diretta Sporting Dortmund i padroni di casa guidati dal tecnico Rui Borges dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 con Israel tra i pali, Fresneda e Araujo gli esterni bassi con Diomande e Inacio difensori centrali a completare il reparto, Debast e Morita in mediana, Trincao e Quenda sulle fasce, Bragança al centro della trequarti in supporto di Gyokeres. Anche per gli ospiti il modulo scelto da Niko Kovac dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Anton, Can, Schlotterbeck e Ryerson in difesa, Gross e Sabitzer in mezzo al campo, trequarti composta da Gittens e Adeyemi sulle fasce, Brandt in posizione centrale alle spalle di Guirassy

Scommessa Sporting Dortmund, quote e possibile esito finale

La diretta Sporting Dortmund è una gara sicuramente interessante e divertente da seguire che ci si può aspettare avere numerosi ribaltamenti di fronte e occasioni da rete, entrambe le squadre giocano un calcio offensivo ma sempre stando attenti a non subire troppi gol per rendere più difficile la sfida di ritorno, alla fine a trionfare potrebbe essere la squadra di casa spinta dal suo pubblico e dallo stato di forma migliore nelle ultime partite di campionato. Secondo Sisal la partita non ha un risultato scontato e anche le quote sono molto vicine, la vittoria dello Sporting ha una quota di 2.25, la vittoria del Dortmund invece è quotata 3.00 mentre il pareggio è dato a 3.60.