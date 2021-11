Diretta/ Sporting Dortmund streaming video tv: sono tre i precedenti del match

DIRETTA SPORTING LISBONA BORUSSIA DORTMUND: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Sporting Lisbona Borussia Dortmund, bella sfida per il girone C della Champions League: in attesa del fischio d’inizio pure approfittiamone per analizzare anche lo storico che unisce i due club. Pure se questo risulta ben risicato: a conti fatti emergono oggi appena tre precedenti tra le due squadre, pure occorsi dal 2016 a oggi e sempre per la fase a gironi della Champions League.

Il bilancio che ne otteniamo è nettamente in favore dei tedeschi, con tre successi su tre: mai dunque i lusitani hanno avuto buona sorte in questo scontro diretto, ma chissà che le cose possano cambiare oggi. In ogni caso segnaliamo che l’ultimo testa a testa occorso tra Sporting e Dortmund è recente e risale solo allo scorso 28 settembre: allora al Signal Induna park i padroni di casa vinsero per 1-0 e grazie al gol di Malen. (agg Michela Colombo)

DIRETTA SPORTING LISBONA DORTMUND STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Sporting Dortmund sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

SPORTING LISBONA BORUSSIA DORTMUND: L’ARBITRO

La diretta di Sporting Lisbona Dortmund ovviamente ci porta anche ad analizzare la squadra degli arbitri con al loro comando Carlos del Cerro Grande. Gli assistenti saranno Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernández con quarto uomo Cesar Soto Grado. Infine in sala var troveremo Juan Martínez Munuera e Ricardo de Burgos. Il fischietto spagnolo del Cerro Grande è uno dei migliori al mondo. Nato ad Alcala de Henares il 13 marzo del 1976 è stato promosso in Liga nel 2011.

Di professione agente di polizia è stato inserito nelle liste della Fifa il primo gennaio del 2013. Nel 2021 è diventato poi uno degli ufficiali di gara per gli Europei. Si tratta di un fischietto molto preparato e in grado di scegliere sempre la posizione giusta in campo. In carriera ha guidato 413 partite con 1959 cartellini gialli. Sono numerosi i rossi diretti, ben 50, così come le espulsioni per doppia ammonizione, 52. Inoltre fino a questo momento ha fischiato 105 calci di rigore. Vedremo come si comporterà oggi.

SPORTING LISBONA BORUSSIA DORTMUND: SFIDA IN EQUILIBRO!

Sporting Dortmund, in diretta mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 21.00 presso l’estadio José Alvalade di Lisbona, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Scontro decisivo per la seconda piazza nel girone e la conseguente qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Con l’Ajax già primo matematicamente, portoghesi e tedeschi si dividono la seconda piazza a quota 6 punti, col Dortmund però che può sfruttare lo scontro diretto dell’andata, vinto in casa 1-0 con un gol di Malen.

Lo Sporting vive comunque un momento di eccellente forma, tra Champions League, campionato e Coppa di Portogallo i lusitani hanno messo in fila nove vittorie consecutive, mantenendo il passo del Porto e dividendo il primo posto in classifica nella massima serie lusitana. In Bundesliga il Borussia Dortmund sta vivendo invece un testa a testa per la vetta con il Bayern Monaco, essendosi riavvicinato a una lunghezza dal primo posto dopo la vittoria sullo Stoccarda e il contemporaneo ko dei bavaresi in casa dell’Augsburg.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA BORUSSIA DORTMUND

Le probabili formazioni della diretta Sporting Dortmund, match che andrà in scena all’estadio José Alvalade di Lisbona. Per lo Sporting, Ruben Amorim schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Adán: Inácio, Coates, Feddal; Porro, Palhinha, Nunes, Reis; Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves. Risponderà il Dortmund allenato da Marco Rose con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Kobel; Meunier, Akanji, Pongračić, Guerreiro; Witsel, Bellingham; Brandt, Reus, Hazard; Malen.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Sporting Dortmund, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2.60 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 3.55 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.55 volte l’importo investito.



