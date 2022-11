Diretta Sporting Eintracht/ Streaming video tv: è uno spareggio! (Champions League)

DIRETTA SPORTING EINTRACHT: CHI VA AGLI OTTAVI?

Sporting Eintracht sarà diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 1 novembre: appuntamento decisivo nella 6^ giornata del gruppo D di Champions League 2022-2023, perché queste due squadre si giocano l’accesso agli ottavi ma dovranno anche guardare a quello che succederà al Vélodrome, dove è di stanza Marsiglia Tottenham. La situazione in classifica è incredibile: Sporting Lisbona e Eintracht hanno 7 punti contro gli 8 degli Spurs e i 6 dell’OM, ma la differenza al momento sta nel 3-0 con cui i portoghesi erano andati a vincere a Francoforte nella prima sfida del girone.

Dunque, i lusitani saranno agli ottavi anche con un pareggio e indipendentemente dal risultato di Marsiglia; l’Eintracht deve necessariamente vincere e potrebbe ancora arrivare primo nel gruppo D, ma pareggiare servirebbe a poco perché la classifica avulsa con il Tottenham e lo stesso Sporting è negativa e manderebbe i tedeschi in Europa League. Vedremo cosa succederà, ma entrambe possono ancora salutare l’Europa già a novembre come qualificarsi; tutto in divenire nella diretta di Sporting Eintracht, aspettando che la partita si giochi valutiamo come i due allenatori potrebbero affrontarla, leggendo insieme le probabili formazioni all’Alvalade.

DIRETTA SPORTING EINTRACHT STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sporting Eintracht sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, per la precisione quelli in possesso di un abbonamento al pacchetto Calcio: il match infatti verrà trasmesso su Sky Sport 257, in assenza di un televisore i clienti potranno attivare l’applicazione Sky Go per la visione in mobilità (senza costi aggiuntivi). Ricordiamo poi che il servizio di diretta streaming video di Sporting Eintracht è disponibile per tutte le partite di Champions League: in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento a Infinity Plus, la piattaforma che fa parte dell’universo Mediaset.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING EINTRACHT

Ruben Amorim ha incredibilmente perso in campionato, ma ha anche fatto riposare alcuni dei suoi titolari: nella diretta Sporting Eintracht tornano tutti, dunque davanti al portiere Adan vedremo Gonçalo Inacio e Coates insieme a Matheus Reis (qui solo conferme) con una linea di centrocampo nella quale Pedro Porro e Nuno Santos agiranno in qualità di esterni di spinta, al centro invece le scelte dell’allenatore dovrebbero cadere su Morita e Ugarte come già era stato a Londra sei giorni fa. Spazio poi a Francisco Trincao e Paulinho che possono agire sulla trequarti o come esterni, comunque a supporto della prima punta Marcus Edwards.

Oliver Glasner come sempre punta sul 3-4-2-1: Trapp il portiere, davanti a lui in difesa ci saranno Jakic, Ndicka e Smolcic schierati in linea mentre gli esterni del centrocampo saranno Dina Ebimbe e Lenz. A fare filtro in mezzo al campo, Djibril Sow dovrebbe riprendersi la maglia che nella sconfitta interna contro il Borussia Dortmund è andata a capitan Rode; confermato il giapponese Kamada, confermati anche i due trequartisti che saranno il sempreverde Gotze, all’ennesima sfida della sua carriera, e Lindstrom. Come prima punta, Kolo Muani rimane in vantaggio sia su Rafael Borré che sull’argentino Alario, ma qui potrebbero esserci anche sorprese.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Sporting Eintracht, partita valida per l’ultima giornata dei gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,30 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,50 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 3,00 volte la giocata con questo bookmaker.











