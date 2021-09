Diretta Sporting Lisbona Ajax/ Streaming video tv: due outsider in Champions League

DIRETTA SPORTING LISBONA AJAX: INCROCIO TRA OUTSIDER

Sporting Lisbona Ajax, che sarà diretta dall’arbitro spagnolo José Maria Sanchez, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 15 settembre: allo stadio José Alvalade torna la Champions League 2021-2022, con la partita valida per la prima giornata del gruppo C. I portoghesi riassaporano queste atmosfere, i Lancieri ci sono ormai abituati ma, dopo la grande cavalcata con finale persa per un secondo – letteralmente – la gloriosa società olandese non ha più superato il girone e oggi sa di avere una grande occasione, perchè il sorteggio ha dato una grossa mano.

DIRETTA LIVERPOOL MILAN/ Video streaming tv: l'arbitro è il polacco Szymon Marciniak

Le altre avversarie sono Borussia Dortmund e Besiktas: questo ci dice che lo stesso Sporting, campione di Portogallo dopo una lunga attesa, ha tutto per giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale e potrebbe intanto incamerare punti preziosi in questo esordio, che non è certo impossibile. Sarà allora interessante vedere quello che succederà nella diretta di Sporting Lisbona Ajax; aspettando che si giochi, proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta Inter Real Madrid/ Streaming video tv: un super inizio! (Champions League)

DIRETTA SPORTING LISBONA AJAX STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Sporting Lisbona Ajax è riservata in esclusiva ai clienti della televisione satellitare: questa partita di Champions League viene infatti trasmessa su Sky Sport 256, per il quale sarà necessario un abbonamento al pacchetto Calcio. Il match però sarà disponibile anche in diretta streaming video: viene infatti forniti dal broadcaster Infinity +, che fa riferimento a Mediaset e rappresenta una delle grandi novità della stagione per quanto riguarda la Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA AJAX

In Sporting Lisbona Ajax il giovane allenatore Ruben Amorim punta su un 3-4-3: a protezione del portiere Adan avremo una linea difensiva composta da Luis Neto (lo ricorderete nel Siena), Coates e Feddal, e dunque i laterali si alzano a centrocampo e saranno Ricardo Esgaio e Vinagre. In mezzo potrebbe essere titolare Bragança, che però dovrà vincere la concorrenza di Matheus Nunes perchè Palhinha ci sarà; nel tridente offensivo occhio naturalmente a Sarabia, che partirà largo a destra con Paulinho centravanti e Nuno Santos che se la gioca con Jovane per l’altra maglia.

Diretta/ Sheriff Shakhtar (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

Ancora alla guida dell’Ajax, Erik ten Hag costruisce un 4-3-3 con Pasveer protetto da Schuurs e Daley Blind, i due esterni saranno Mazraoui e Tagliafico (o Rensch) con un centrocampo nel quale Gravenberch sarà come sempre il battitore libero al fianco di Edson Alvarez. Posizione leggermente più avanzata per Berghuis, secondo quel modulo che nel 2019 aveva avuto grande fortuna: Antony e Tadic i laterali con Haller di punta, se la gioca anche David Neres e poi attenzione all’ipotesi Tadic centravanti tattico, a quel punto tornerebbe in gioco anche Labyad.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai propone le quote ufficiali per un pronostico su Sporting Lisbona Ajax: secondo questo bookmaker la partita di Champions League vede favoriti i Lancieri ma con quote che ci raccontano di una sfida equilibrata. Vale 2,45 volte la posta il segno 2 per il successo della squadra olandese, contro il valore di 2,85 posto sul segno 1 per la vittoria dello Sporting; il pareggio, ipotesi regolata dal segno 2, vi farebbe guadagnare 3,40 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA