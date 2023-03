DIRETTA/ Sporting Lisbona Arsenal video streaming tv: gara aperta (Europa League)

SPORTING LISBONA ARSENAL: ESAME PER I LUSITANI

Sporting Lisbona Arsenal, in diretta alle ore 18.45 di giovedì 9 marzo 2023 allo stadio “Josè Alvalade” di Lisbona, è una gara valida per gli ottavi di finale di andata di Europa League (il ritorno tra una settimana). In Portogallo va in scena una sfida interessante dal punto di vista tecnico e tattico tra due formazioni che amano controllare il gioco.

Dopo aver superato i danesi del Midtyjlland dominando in trasferta al ritorno (0-4) dopo l’1-1 dell’andata, lo Sporting Lisbona è chiamato al salto di qualità contro un avversario candidato a conquistare l’Europa League 2022/23 e in piena lotta per vincere la Premier League. Gli inglesi tornano sul palcoscenico europeo dopo aver dominato il girone con PSV, Bodo Glimt e Zurigo.

SPORTING LISBONA ARSENAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sporting Lisbona Arsenal sarà visibile su DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura della DAZN squad.

SPORTING LISBONA ARSENAL: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Sporting Lisbona Arsenal. Partiamo dai padroni di casa dove Amorim opterà per il collaudato 3-4-3 con Adan tra i pali e il terzetto formato da Inácio, Coates e Reis in difesa. I due esterni a centrocampo saranno Bellerin e Santos mentre il tridente sarà formato da Edwards, Paulinho e Trincao. Per mister Arteta, invece, il 4-2-3-1 vedrà Saka, Odegaard e Martinelli alle spalle dell’unica punta Trossard.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Sporting Lisbona Arsenal. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione ospite è quotata 2.10, il pareggio è dato a 3.45 così come la vittoria dei portoghesi padroni di casa. In equilibrio le quote relative a Goal (1.73) e No Goal (1.89).











