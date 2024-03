DIRETTA/ Sporting Lisbona Atalanta video streaming tv: terzo incrocio stagionale! Europa League, 6 marzo 2024

DIRETTA SPORTING LISBONA ATALANTA: I TESTA A TESTA

Presentiamo la diretta di Sporting Lisbona Atalanta parlando anche dei testa a testa: questa sfida come già ricordiamo si era giocata anche nella fase a gironi di questa Europa League, vittoria della Dea per 2-1 al José Alvalade e poi pareggio per 1-1 al Gewiss Stadium per andare a prendersi il primo posto. In realtà però siamo già a sette incroci tra queste due squadre: a comandare è comunque l’Atalanta con tre vittorie, due i successi dello Sporting Lisbona e due anche i pareggi, entrambi nella capitale portoghese e sempre per 1-1.

La prima di sempre fa riferimento a un primo turno di Coppa delle Coppe nel 1963: anche allora non esisteva la regola sul doppio gol in trasferta, l’Atalanta aveva vinto 2-0 all’andata ma poi era stata battuta 3-1 in Portogallo, si era andati al replay che era terminato sempre 3-1 per lo Sporting Lisbona, ai tempi supplementari. Sempre in Coppa delle Coppe, l’Atalanta nel 1988 aveva raggiunto quella storica semifinale, giocando in Serie B in quella stagione, eliminando i biancoverdi: a Bergamo avevano deciso il rigore di Eligio Nicolini e il gol di Aldo Cantarutti, al ritorno in un José Alvalade che non era ancora questo era finita in parità con le reti di Peter Houtman e Cantarutti. La tradizione insomma è positiva, ora speriamo che prosegua in questo modo anche negli ottavi di Europa League… (agg. di Claudio Franceschini)

SPORTING LISBONA ATALANTA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sporting Lisbona Atalanta non sarà fornita in chiaro, ma va ovviamente ricordato che tutte le partite di Europa League sono disponibili sulla televisione satellitare e, nello specifico, vi dovrete affidare a Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) o Sky Sport 251, qui solo per gli abbonati al pacchetto Calcio. Ovviamente il match sarà fornito anche tramite il servizio di diretta streaming video, con l’applicazione Sky Go per tutti gli abbonati oppure attraverso la piattaforma Now Tv, ma come sempre anche per i clienti DAZN.

BIS DELLA FASE A GIRONI

Sporting Lisbona Atalanta, in diretta mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 18.45 presso l’Estadio José Alvalade di Lisbona, sarà una sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Lo Sporting ha garantito il passaggio agli ottavi di finale, eliminando senza grandi difficoltà lo Young Boys negli spareggi. Il doppio confronto è stato gestito con facilità, con una vittoria per 3-1 ottenuta in trasferta in Svizzera, seguita da un pareggio per 1-1 davanti al proprio pubblico. Le due formazioni si sono già affrontate nella fase a gironi, con l’Atalanta che ha espugnato Lisbona nel match giocato in casa dei portoghesi.

Dall’altra parte, l’Atalanta ha conquistato il primo posto nel girone D della fase a gironi, totalizzando 14 punti e qualificandosi direttamente agli ottavi. I nerazzurri hanno mantenuto l’imbattibilità con quattro vittorie e due pareggi, superando lo Sporting, lo Sturm Graz e il Rakow. Parlando della Serie A italiana, la squadra di Gian Piero Gasperini ha subito una sconfitta casalinga per 2-1 contro il Bologna, scivolando al sesto posto in classifica con 46 punti.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Sporting Lisbona Atalanta, match che andrà in scena all’Estadio José Alvalade di Lisbona. Per lo Sporting Lisbona, Imanol Agluacil schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Adan; Diomandé, Coates, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Morita, Matheus Reis; Goncalves, Gyokeres, Edwards. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, Lookman.

SPORTING LISBONA ATALANTA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sporting Lisbona Atalanta ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dello Sporting Lisbona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











