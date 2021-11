Diretta Sporting Lisbona Besiktas/ Streaming video tv: crisi turca (Champions League)

DIRETTA SPORTING LISBONA BESIKTAS: TURCHI GIÀ ELIMINATI?

Sporting Lisbona Besiktas verrà diretta dall’arbitro russo Sergei Karasev: squadre in campo alle ore 21:00 di mercoledì 3 novembre presso il José Alvalade, dove si gioca per la 4^ giornata nel gruppo C di Champions League 2021-2022. È la sfida diretta per il terzo posto e dunque l’approdo in Europa League: Ajax e Dortmund dominano, i portoghesi però si sono presi una vittoria netta a Istanbul e dunque questa sera, dovessero ripetersi, centrerebbero l’obiettivo minimo con due giornate di anticipo, per poi provare il miracolo di una qualificazione agli ottavi davvero complessa.

Il Besiktas, per contro, rischia l’eliminazione da tutto già questa sera: del resto i turchi hanno offerto davvero poco per pensare di proseguire la loro corsa europea, hanno sempre perso senza appelli e ora non hanno che da centrare un colpo esterno per restare in corsa, visto che anche il pareggio servirebbe a poco. Vedremo allora quello che succederà nell’imminente diretta di Sporting Lisbona Besiktas, intanto possiamo fare un focus sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SPORTING LISBONA BESIKTAS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sporting Lisbona Besiktas è disponibile sui canali della televisione satellitare: in questo caso dunque l’appuntamento sarà riservato a tutti gli abbonati, che naturalmente potranno seguire la partita anche in mobilità sfruttando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. La diretta streaming video viene garantita anche dalla piattaforma Infinity Plus, che da quest’anno segue la Champions League: anche qui servirà essere clienti del broadcaster.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA BESIKTAS

Come sempre Rúben Amorim si affida al 3-4-3: in Sporting Lisbona Besiktas la difesa davanti ad Adán sarà comandata da Coates (preziosissimo anche in zona gol) con Luis Neto e Feddal a completare la linea, in mediana non viene modificato il duo centrale che prevede Matheus Nunes e Palhinha, mentre i due laterali dovrebbero essere Pedro Porro e Nuno Santos e Vinagre favoriti su Esgaio e Reis.Davanti, Paulinho fa il centravanti; con lui avremo presumibilmente Pedro Gonçalves e Sarabia.

Sergen Yalcin punta invece sul 4-2-3-1: nel suo Besiktas è indisponibile Pjanic, dunque in mezzo al campo dovremmo avere Hutchinson e Mehmet Topal (o Özyakup) con l’ex Rosier e Ridvan Yilmaz che possono agire sulle fasce laterali. Vida e Francisco Montero (o Welinton) saranno i centrali a protezione di Destanoglu, mentre nel reparto avanzato se la gioca Salih Uçan che però parte dietro rispetto ad Alex Teixeira, sulle corsie ecco Rachid Ghezzal e Gökhan Töre con Batshuayi che come sempre sarà la prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Sporting Lisbona Besiktas, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,38 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 5,00 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 7,50 volte l’importo investito.

