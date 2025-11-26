Diretta Sporting Lisbona Bruges streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la Champions League.

DIRETTA SPORTING LISBONA BRUGES (RISULTATO 0-0): AVVIO DI MATCH!

In Portogallo la sfida tra Sporting Lisbona e Bruges è iniziata da circa dieci minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. In apertura d’incontro i padroni di casa sparano largo con Quenda al 3′ e tirano un sospiro di sollievo al 10′ quando l’arbitro viene richiamato al VAR e decide di togliere il cartellino rosso mostrato a Hjulmand trasformandolo in un giallo. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SPORTING LISBONA BRUGES STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sporting Lisbona Bruges viene mandata in onda da Sky Sport 257 per quanto riguarda la tv, come sempre la diretta streaming video sarà invece su Now.

SI COMINCIA!

Per quanto riguarda la diretta Sporting Lisbona Bruges che tra qualche minuto animerà la serata del José Alvalade possiamo dire che ci sono già tre precedenti, uno di questi risalente alla passata Champions League: stesso contesto dunque, però la partita era andata in scena al Jan Breydelstadion e l’avevano vinta i belgi, che dopo aver subito la rete di Geny Catamo avevano rimontato con l’autorete di Eduardo Quaresma e il gol di Casper Nielsen, ricordiamo che quello Sporting Lisbona era appena rimasto orfano di Ruben Amorim andato al Manchester United, ed era allenato da Joao Pereira.

Per gli altri due incroci tra queste due squadre dobbiamo tornare molto più indietro nel tempo, per la precisione al 1967: primo turno di Coppa delle Fiere, 0-0 in Belgio e poi vittoria dello Sporting Lisbona grazie alla doppietta di Joao Lourenço, inframmezzata dal temporaneo pareggio di Raoul Lambert. Finalmente però possiamo tornare a parlare di attualità con una partita che come abbiamo già detto vale parecchio per le speranze di entrambe le squadre, dunque ci mettiamo comodi lasciando che a parlare sia il campo perché la diretta Sporting Lisbona Bruges prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

OUTSIDER INTERESSANTI!

Sempre meno tempo alla diretta Sporting Lisbona Bruges, la partita del José Alvalade va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 26 novembre e rientra nel quadro della quinta giornata di Champions League 2025-2026, presentandoci sulla carta due outsider che possono dare parecchio fastidio alle big.

Lo ha dimostrato lo Sporting Lisbona fermando la Juventus a Torino, e in precedenza battendo il Marsiglia: 7 punti per una squadra che recentemente nelle competizioni europee ha fatto sempre abbastanza bene, e che almeno per il momento può pensare anche di qualificarsi direttamente agli ottavi, per quanto sarà complicato.

Sono invece 4 i punti del Bruges, che però dopo le sconfitte contro Atalanta (beffarda) e Bayern Monaco ha pareggiato contro il Barcellona sfiorando la vittoria: non mancano qualità e carattere ad una squadra che fin qui è stata anche penalizzata dal calendario, ma ora può risalire la corrente.

Certo questa trasferta nella capitale del Portogallo è tutt’altro che semplice, ma noi pensiamo che la diretta Sporting Lisbona Bruges possa portare qualche sorpresa e dunque staremo a vedere, abbiamo ancora il tempo per parlare delle formazioni che affronteranno questa partita dell’Alvalade.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA BRUGES

Possibile che Rui Borges debba rinunciare a Pedro Gonçalves nella diretta Sporting Lisbona Bruges: dunque dovremmo vedere sulla carta Quenda sulla destra e Alisson Santon a sinistra con Trincao inposizione centrale, mentre il centravanti sarebbe Luis Suarez. Queste probabilmente le scelte davanti, a centrocampo invece con Morita torna ovviamente Morten Hjulmand e i due proteggono una difesa nella quale Diomandé e Gonçalo Inacio sono i due centrali, quindi Matheus Reis può tornare a fare il terzino destro con Fresneda spostato a sinistra.

Tanti infortuni anche nel Bruges, Nicky Hayen gioca con lo stesso modulo che è il 4-2-3-1 e davanti al portiere Jackers manda Mechele e Joel Ordoñez, il terzino destro dovrebbe essere Siquet con Seys invece a sinistra, poi in mezzo torna titolare Vetlesen che fa reparto con uno tra Aleksandar Stankovic e Onyedika, poche sorprese verosimilmente davanti anche per le assenze, quindi Forbs e uno tra Diakhon e Shandre Campbell sulle fasce e Vanaken che naturalmente occupa la casella centrale sulla trequarti, ispirando quel Nicolò Tresoldi di cui si è ampiamente parlato anche in chiave nazionale azzurra.

PRONOSTICO E QUOTE SPORTING LISBONA BRUGES

Abbiamo le quote che sono state emesse dalla Snai sulla diretta Sporting Lisbona Bruges, per un quadro favorevole ai lusitani grazie al valore da 1,65 volte la giocata sul segno 1, per contro la vittoria della squadra belga che è regolata dal segno 2 vi permetterebbe di incassare una somma corrispondente a 4,60 volte la giocata, infine ecco il segno X sul quale puntare per il pareggio, con una vincita che in questo caso ammonta a 4,10 volte l’importo investito sulla partita.