Champions League, Diretta Sporting Lisbona Kairat Almaty, streaming video tv: appuntamento storico per la squadra kazaka in Portogallo (18 settembre 2025)

DIRETTA SPORTING LISBONA KAIRAT ALMATY, BIANCOVERDI NEL DESTINO

Anche se magari non si prenderà i titoloni dei giornali alla vigilia, la diretta Sporting Lisbona Kairat Almaty resta in ogni caso una partita storica che si disputerà proprio in questo giovedì 18 settembre 2025 alle ore 21:00.

Allo Sporting Lisbona sono mancati gli squilli nelle grandi partite come dimostrano le sconfitte in Sueprcoppa Portoghese contro il Benfica e col Porto in campionato. Per il resto solo successi contro Casa Pia, Arouca, Nacional e Famalicao.

Il Kairat Almaty ha giocato solo due partite di campionato, vincendo 1-0 sia contro l’Okzhetpes che cn l’Aktobe. Il momento più importante però fino a questo momento è stato il doppio conforto vinto ai rigori con il Celtic, playoff di Champions League.

DOVE VEDERE DIRETTA SPORTING LISBONA KAIRAT ALMATY, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Sporting Lisbona Kairat Almaty? Allora abbonatevi a Sky, pacchetto Sport, così da poter assistere al match. Se preferite la diretta streaming c’è l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA KAIRAT ALMATY

Lo Sporting Lisbona si disporrà secondo il modulo 4-2-3-1 con Virginia in porta, difesa composta da Vagiannidis, Debast, Gonçalo Inácio e Fresneda con Kochorashvili e Hjulmand in mediana. Davanti Quenda, Trincao e Pedro Goncalves supporteranno Luis Suarez.

Il Kairat Almaty giocherà con l ostesso identico assetto tattico. Anarbekov tra i pali, Tapalov, Sorokin, Martynovich e Machado Mata a formare il reparto arretrato. A centrocampo Arat e Kasabulat con Mrynskiy, Edmilson Santos e Gromyko dietro a Satpaev.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SPORTING LISBONA KAIRAT ALMATY

C’è poco da dire per quanto riguarda le quote per le scommesse dato che lo Sporting è dato a 1.08 contro gli 11 della X e il 26 del 2 fisso del Kairat Almaty. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.30 e 3.25.

