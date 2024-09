DIRETTA SPORTING LISBONA LILLE: I TESTA A TESTA

Siamo quasi arrivati alla diretta di Sporting Lisbona Lille: spuntano appena due precedenti tra queste due squadre, che sono anche abbastanza datati facendo riferimento al girone di Europa League 2010-2011. Quello però era un Lille che poi è rimasto nella storia: lo allenava Rudi Garcia e al termine della stagione avrebbe festeggiato la vittoria della Ligue 1 con giocatori che hanno poi avuto un’ottima carriera. Contro lo Sporting Lisbona però avevano perso entrambe le partite: al Lille Métropole i portoghesi erano passati con i gol di Simon Vukcevic e Hélder Postiga, per i francesi aveva accorciato le distanze Pierre-Alain Frau.

Il match di ritorno, giocato naturalmente al José Alvalade, aveva visto lo Sporting Lisbona imporsi ancora di misura grazie ad un gol realizzato da Anderson Polga. Come detto, il Lille aveva in campo grandi giocatori: ovviamente Eden Hazard ma anche Gervinho, Idrissa Gueye e il capitano Rio Mavuba, si è ritirato Ludovic Obraniak che in seguito sarebbe andato a giocare per Bordeaux e Werder Brema e, dopo aver fatto la trafila delle nazionali giovanili con la Francia, ha scelto la Polonia la cui maglia ha indossato per 34 volte tra il 2009 e il 2014, segnando anche 6 gol. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SPORTING LISBONA LILLE, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Sporting Lisbona Lille sarà necessario abbonarsi a Sky o alla piattaforma streaming di NOW TV che trasmetterà le immagini del match. L’alternativa che vi offriamo è quella di seguire con noi una diretta testuale che vi racconterà passo dopo passo le azioni di questa partita.

SPORTING E LILLE TORNANO IN CHAMPIONS

La Champions League torna anche in Portogallo e lo fa martedì 17 settembre 2024 con il calcio d’inizio fissato per le 21,00 per la diretta Sporting Lisbona Lille. Le due squadre non vedono la massima competizione europea rispettivamente da una e due stagione e vogliono tornare al meglio nella vetrina europea.

Lo Sporting Lisbona sarà padrone di casa e si presenta a questa partita da assoluto dominatore della Liga Portugal con cinque vittorie nelle prime cinque partite e un campionato stravinto lo scorso anno. Qualche difficoltà in più per il Lille che è riuscito a superare lo Slavia Praga ai preliminari ma non vince da ben tre partite e cerca il riscatto.

SPORTING LISBONA LILLE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche la questione relativa alle probabili formazioni della diretta Sporting Lisbona Lille. Amorim imposta la sua squadra con un 3-4-3 molto offensivo che ruota sulla qualità del tridente formato da Goncalves, Trincao e Gyokeres come prima punta. L’ex Lecce Morten Hjulmand è il capitano e l’uomo chiave del centrocampo che sosterrà una difesa con il dovere di contribuire anche nella manovra offensiva.

Difesa a tre anche per Genesio che basa il suo gioco sull’efficienza degli esterni con Gudmundsson e Tiago Santos chiamati a fare gli straordinari. In attacco sono ancora in ballottaggio Bayo e David ma entrambi giocheranno anche a partita in corso.

SPORTING LISBONA LILLE, LE QUOTE

Per avere chiaro il quadro di questa partita andiamo anche a vedere le quote della diretta Sporting Lisbona Lille utilizzando quelle proposte da Sisal. I padroni di casa, come detto in precedenza, partono favoriti e vedono una loro vittoria a 1,70 contro il 5,00 per il 2 del Lille e il 3,75 per il pareggio X.