Diretta Sporting Lisbona Marsiglia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League.

DIRETTA SPORTING LISBONA MARSIGLIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Sono due squadre di notevole tradizione anche internazionale, eppure gli unici due precedenti per la diretta Sporting Lisbona Marsiglia sono molto recenti, dal momento che risalgono solamente a tre anni fa. Eravamo per la precisione nel girone D della Champions League 2022-2023 e l’Olympique Marsiglia vinse entrambe le partite: un perentorio 4-1 casalingo il 4 ottobre 2022 con una super rimonta dopo il gol del vantaggio dello Sporting Lisbona al primo minuto, poi i francesi calarono il bis vincendo anche al ritorno per 0-2 a Lisbona appena otto giorni più tardi, il 12 ottobre 2022.

Da notare che segnò in entrambe le partite Alexis Sanchez e che incredibilmente quelli furono gli unici punti per l’OM, che per il resto incasso solo sconfitte contro Tottenham e Eintracht in un girone molto strano, tanto che i francesi arrivarono comunque ultimi, mentre i portoghesi furono terzi perché ottennero 7 punti contro inglesi e tedeschi, che però si presero i primi due posti. Ricordi quindi molto curiosi, che renderanno ancora più divertente la diretta Sporting Lisbona Marsiglia fra pochissimi minuti! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME SEGUIRE SPORTING LISBONA MARSIGLIA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Appuntamento su Sky Sport 257 per la diretta Sporting Lisbona Marsiglia, che oltre alla tv viene trasmessa anche in diretta streaming video, sempre per gli abbonati, su Now Tv.

SPORTING LISBONA MARSIGLIA: DUE OUTSIDER ALL’ALVALADE!

Abbiamo una stuzzicante diretta Sporting Lisbona Marsiglia allo stadio José Alvalade, alle ore 21:00 di mercoledì 22 ottobre 2025 questa partita si gioca per la terza giornata nel super girone di Champions League 2025-2026 e mette a confronto due squadre che possono essere considerate outsider nella competizione.

Lo Sporting Lisbona aveva già fatto bene lo scorso anno, quando Ruben Amorim aveva lasciato in autunno per trasferirsi a Old Trafford; il 4-1 dell’esordio è stato favorito dal fatto che l’avversaria fosse il Kairat Almaty, nella partita seguente i lusitani hanno perso a Napoli ma non sono andati troppo lontani dal pareggio.

È lo stesso rendimento del Marsiglia, che la sua partita l’ha vinta alla seconda giornata schiantando l’Ajax e in precedenza aveva tenuto testa al Real Madrid perdendo a causa di un rigore anche dubbio, intanto però Roberto De Zerbi sta facendo molto bene in Ligue 1 e per ora si gioca il campionato.

Sono punti pesanti e preziosi quelli in palio tra poco nella diretta Sporting Lisbona Marsiglia, vincere significherebbe fare un bel passo avanti verso i playoff e quindi le scelte di campo diranno la loro, a tale proposito andiamo a studiarle brevemente mentre aspettiamo che arrivi il momento del calcio d’inizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPORTING LISBONA MARSIGLIA

Dovrebbe essere il solito 4-2-3-1 il modulo di Rui Borges nella diretta Sporting Lisbona Marsiglia, anche in Coppa di Portogallo il turnover non è stato enorme ma comunque c’è stato. In porta torna Rui Silva; davanti a lui ecco i due centrali titolari Gonçalo Inacio e Debast con Fresneda e Matheus Reis che corrono sulle fasce, la difesa cambia totalmente mentre restano titolari a centrocampo sia Morten Hjulmand che Morita. Davanti invece dovremmo avere Quenda a destra e Trincao a sinistra, Pedro Gonçalves agisce centralmente con Luis Suarez e Ioannidis che si giocano il posto da centravanti.

Stesso modulo per De Zerbi, che può contare su uno scatenato Greenwood autore di un poker al Le Havre, e dunque confermato a destra in una trequarti che potrebbe prevedere anche Igor Paixao come laterale di sinistra e Angel Gomes centrale, come prima punta Aubameyang è in vantaggio su Robinio Vaz mentre Timothy Weah potrebbe fare il terzino destro ma è in ballottaggio con Pavard, a sinistra invece ecco Emerson Palmieri o Ulisses Garcia mentre Balerdi e Aguerds restano i due centrali di una difesa che si piazza davanti a Rulli, che ha riposato sabato in campionato.

PRONOSTICO E QUOTE SPORTING LISBONA MARSIGLIA

Andiamo a parlare anche delle quote che sono state previste per la diretta Sporting Lisbona Marsiglia, in particolare quelle della Snai secondo cui il segno 1 per la vittoria dei lusitani vi farebbe guadagnare 2,10 volte quanto messo sul piatto, contro il valore posto sul segno 2 per il successo dell’OM che porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte la giocata; il segno X per il pareggio infine racconta di una quota equivalente a 3,60 volte l’importo investito.