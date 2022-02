DIRETTA/ Sporting Manchester City video streaming tv: ci sono solo due precedenti

DIRETTA SPORTING MANCHESTER CITY: I TESTA A TESTA

La diretta di Sporting Lisbona Manchester City ci porta ad analizzare i precedenti tra le due squadre. Le uniche partite ufficiali disputate tra le compagini in questione sono solamente due, entrambe in Europa League. Le gare risalgono alla stagione 2011-2012, in occasione degli ottavi di finale della seconda competizione europea. Nella gara di andata, giocata a Lisbona, lo Sporting ha conquistato la vittoria imponendosi 1-0 sui Citizens, grazie al gol decisivo di Xandao.

La partita di ritorno ha invece visto il Manchester City vincere 3-2, con il passaggio del turno conquistato però dai portoghesi, in virtù della regola dei gol in trasferta. I precedenti quindi non sembrano favorire la squadra inglese, con il City che ha vinto solo una volta nelle ultime sei partite disputate in Portogallo. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA SPORTING MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Sporting Lisbona Manchester City sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

SPORTING MANCHESTER CITY: GUARDIOLA NON VUOLE PASSI FALSI!

Sporting Lisbona Manchester City, in diretta martedì 15 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso l’Estadio José Alvalade di Lisbona sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Sicuramente favorita la squadra di Guardiola in questo incrocio con i portoghesi, che hanno già sorpreso entrando tra le prime 16 d’Europa eliminando il Borussia Dortmund nella fase a gironi. Lo Sporting Lisbona è reduce da un pari nel match contro il Porto in campionato, mantenendo il secondo posto proprio a -6 dalla capolista.

Il Manchester City sabato scorso ha calato il poker in Premier League in casa del Norwich, dodicesimo risultato utile consecutivo per la formazione allenata da Guardiola che in classifica vola a 9 punti di vantaggio rispetto al Liverpool secondo. Le due squadre tornano ad affrontarsi nelle Coppe Europee a dieci anni di distanza dall’ultima volta, negli ottavi di finale di Europa League: allora furono i lusitani a eliminare gli inglesi, vittoria per 1-0 in casa all’andata capitalizzata con il 3-2 subito in trasferta nel match di ritorno.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni della diretta Sporting Lisbona Manchester City, match che andrà in scena all’Estadio José Alvalade di Lisbona. Per lo Sporting, Ruben Amorim schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Adán; Inácio, Coates, Feddal; Porro, João Palhinha, Matheus, Reis; Pablo Sarabia, Paulinho, Santos. Risponderà il Manchester City allenato da Pep Guardiola con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Ederson; João Cancelo, Rúben Dias, Laporte, Aké; Rodri Hernández; Mahrez, De Bruyne, Bernando Silva, Foden; Sterling.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sporting Lisbona Manchester City all’Estadio José Alvalade, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Sporting con il segno 1 viene proposta a una quota di 10.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo del Manchester City, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.30.



