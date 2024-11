DIRETTA SPORTING LISBONA MANCHESTER CITY (RISULTATO FINALE 4-1): TRIPLETTA PER LO SVEDESE!

Serata storica per lo Sporting che, nella serata d’addio del tecnico Ruben Amorim pronto a passare alla guida del Manchester United, travolge il Manchester City di Guardiola con un clamoroso 4-1. A puntellare il punteggio finale ci ha pensato l’incontenibile Viktor Gyokeres, per il bomber svedese ancora gol su rigore, realizzato al 35′ della ripresa e assegnato per fallo di Matheus Nunes, e dunque tripletta per lui che ha stravinto il duello con il norvegese Haaland. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE LA DIRETTA SPORTING MANCHESTER CITY, STREAMING VIDEO TV

Se siete interessati a dove vedere la diretta tv Sporting Manchester City, siete nel posto giusto. Il match sarà visibile solamente su Sky e lo stesso discorso varrà per la diretta streaming sull’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi.

HAALAND, RIGORE SULLA TRAVERSA!

Partenza atomica dello Sporting nel secondo tempo: già al 2′ Pote trova l’assist per Araujo, che di sinistro firma il 2-1. Il tris arriva immediatamente dopo, fallo in area di Gvardiol e dal dischetto non sbaglia Gyokeres, firmando la doppietta personale ed il 3-1. Il Manchester City prova a scuotersi, viene ammonito Pote, poi al 24′ viene concesso un rigore agli inglesi per fallo di mano in area di Diomande. Haaland dal dischetto sceglie la soluzione di potenza ma il pallone si schianta sulla traversa, con lo Sporting che resta avanti di due. (agg. di Fabio Belli)

INGLESI SPRECONI!

Diventa un assedio quello del Manchester City all’Estadio José Alvalade: vanno al tiro Haaland, Savinho e Bernardo Silva, ma proprio nel momento di massima pressione degli uomini di Guardiola è lo Sporting a pareggiare. È sempre lo svedese Gyokeres l’uomo della provvidenza, gran passaggio filtrante di Geovany Quenda e il bomber dei portoghesi è inarrestabile, infilando Ederson per l’1-1. (agg. di Fabio Belli)

GVARDIOL SFIORA IL RADDOPPIO!

Dopo appena 4′ il Manchester City trova il vantaggio con una rasoiata mancina di Foden. Risponde lo Sporting, all’8′ Pote innesca Gyokeres che trova però l’ottima respinta di Ederson. Subito dopo Israel para una conclusione di Haaland che ci riprova al quarto d’ora, rasoiata di destro che esce a pochi centimetri dal palo. Lo Sporting riesce a fare poco offensivamente e al 22′ i Citizens vanno di nuovo vicini al gol con un inserimento su calcio d’angolo di Gvardiol, di poco a lato il colpo di testa del difensore croato. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Cosa ci dicono le statistiche della diretta di Sporting Lisbona Manchester City? Parliamo di due squadre che hanno due filosofie di gioco ben diverse, lo Sporting non disdegna il possesso palla ma preferisce lanciare lungo quando ne ha l’occasione, ecco perché vediamo un dato relativo a 21 cross progressivi riusciti nell’arco del match. La difesa difende in maniera abbastanza equilibrata con circa 25 metri di distanza dalla porta, mentre invece il City difende con 30 metri di media tra Ederson e l’ultimo dei suoi difensori.

Il momento più prolifico della squadra di Guardiola è la fase centrale del primo tempo, in questo frangente infatti i Cityzen segnano il 25% delle proprie reti. Per i lusitani questo dato è leggermente più basso (21%) e si registra invece nei minuti finali del primo tempo, momento in cui il Manchester invece subisce appena l’11% di reti. Sarà sicuramente un match divertente e anche le statistiche non sono da meno; perciò, adesso possiamo passare al commento live della diretta di Sporting Manchester City. (agg. Gianmarco Mannara)

SPORTING MANCHESTER CITY: I TESTA A TESTA

Prima di immergerci nel rettangolo verde della diretta di Sporting Manchester City, facciamo un passo indietro nel tempo e ripercorriamo i precedenti di questa partita con i testa a testa di tipo storico del match. Abbiamo due partite risalenti a tre stagioni fa, eravamo agli ottavi di finale di Champions e in quelle partite vedemmo un pareggio all’andata in Portogallo per 1-1. Solo a Manchester riuscimmo a vedere tutta la potenza delle bocche da fuoco dei Blue Skyes che dominarono il match per 3-0.

Segnaorono Silva e De Bruyne fece una doppietta. Quindi non avendo mai vinto lo Sporting oggi parte già in salita, come se affrontare il City fosse facile. Vediamo insieme qualche dato statistico nel prossimo aggiornamento in maniera tale da vere chiara la situazione in vista dell’imminente fischio dell’arbitro che sicuramente darà il via ad uno spettacolo scoppiettante nella diretta di Sporting Manchester City. (agg. Gianmarco Mannara)

SPORTING MANCHESTER CITY, CHE SFIDA!

Una partita ricca di retroscena: la diretta Sporting Manchester City non sarà un semplice turno del girone unico di Champions League. Infatti, il tecnico dei portoghesi sarà il prossimo allenatore del Manchester United e farà di tutto in questo martedì 5 novembre 2024 alle ore 21:00 per diventare già un idolo tra i Red Devils.

Nella sfida tra Gyokeres e Haaland, due dei centravanti più forti al mondo, giocherà in casa lo svedese. La squadra di Lisbona è imbattuta fin qui avendo vinto contro Lille e Sturm Graz per 2-0 oltre ad aver pareggiato per 1-1 con il PSV in Olanda.

Anche il Manchester City non ha ancora perso. La campagna europea era iniziata con lo 0-0 in casa contro l’Inter, seguito dal roboante 4-0 con lo Slovan Bratislava e l’ancora più rotondo 5-0 inflitto tra le mura amiche contro lo Sparta Praga.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPORTING MANCHESTER CITY

Siamo arrivai alle probabili formazioni Sporting Manchester City. I biancoverdi si disporranno secondo il modulo 3-4-3: Tra i pali Israel, in difesa Diomande, Debast e Inacio. A centrocampo ci saranno Quenda, Hjulmand, Morita e Nuno Santos con Trincao, Gyokeres e Pedro Goncalves in attacco.

Il Manchester City replicherà con l’assetto tattico 4-3-3. In porta c’è Ortega, difeso qualche metro più avanti dal quartetto Lewis, Stones, Akanji e Ake. Nella zona nevralgica del campo troviamo Bernardo Silva, Gundogan e Matheus Nunes mentre Savinho, Haaland e Foden guidano l’attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SPORTING MANCHESTER CITY

Per ultima cosa diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Sporting Manchester City. Naturalmente i favoriti sono gli ospiti a 1.80 contro i 4.20 per l’1 fisso per i portoghese padroni di casa. Il segno X del pareggio è a 3.80.

Il Gol si può trovare a 1.57 rispetto al No Gol a 2.25. Chiudiamo con Over e Under con soglia 2.5 rispettivamente a 1.61 e 2.20.