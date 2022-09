Diretta Sporting Tottenham/ Streaming video tv: per la vetta! (Champions League)

DIRETTA SPORTING TOTTENHAM: CONTE CORSARO A LISBONA?

Sporting Lisbona Tottenham sarà diretta dall’arbitro serbo Srdjan Jovanovic: alle ore 18:45 di martedì 13 settembre il José Alvalade ospita la partita valida per la seconda giornata nel gruppo F di Champions League 2022-2023. È stato un esordio esaltante per entrambe le squadre: Antonio Conte, che non supera i gironi della competizione da ormai 10 anni, ha aperto con una vittoria interna sul Marsiglia favorita anche dalla superiorità numerica, e adesso va a caccia del bis che sarebbe già una bella assicurazione sulla qualificazione agli ottavi, anche perché gli Spurs nel weekend non hanno giocato come tutte le squadre britanniche.

Diretta/ Tottenham Marsiglia (risultato finale 2-0): buona la prima per mister Conte!

Lo Sporting Lisbona se vogliamo ha fatto ancora meglio, perché è andato a battere l’Eintracht in Germania: un successo netto per la squadra di Ruben Amorim, che già in passato aveva fatto bene nei gironi e ora punta chiaramente una delle prime due posizioni, sapendo di essere totalmente in corsa per l’obiettivo. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Sporting Tottenham; aspettando che la partita prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni all’Alvalade.

DIRETTA/ Eintracht Sporting (risultato finale 0-3): la chiude Nuno Santos

DIRETTA SPORTING TOTTENHAM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sporting Tottenham viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con la partita di Champions League è dunque riservato agli abbonati Sky, che eventualmente potranno servirsi della diretta streaming video attivabile grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. In alternativa il match sarà fornito, sempre in mobilità, dalla piattaforma Mediaset Infinity Plus e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING TOTTENHAM

Nella diretta Sporting Tottenham la squadra di Lisbona gioca con il 3-4-3: in porta c’è Adan, davanti a lui la linea difensiva dovrebbe essere composta dai soliti noti e cioè Luis Neto, Gonçalo Inacio e Coates, mentre i due giocatori che andranno a correre sulle corsie laterali saranno Pedro Porro e Nuno Santos. A centrocampo, il ballottaggio riguarda Morita e Ugarte: difficile dire chi potrebbe essere titolare, ci sarà però Pedro Gonçalves. Nel tridente offensivo le scelte sembrano essere confermate: Francisco Trincao e Rochinha giocano come esterni, Marcus Edwards dovrebbe essere in vantaggio su Paulinho ma qui si vedrà soltanto all’ultimo.

Diretta/ Nottingham Tottenham (risultato finale 0-2): decide una doppietta di Kane!

Da valutare invece il 3-4-2-1 di Conte: l’arrivo di Richarlison ha chiuso un po’ di spazi a Kulusevski, che rischia ancora il posto anche perché Son Heung-Min è chiaramente intoccabile come Harry Kane. Dunque, lo svedese potrebbe finire in panchina; non così l’altro ex Juventus Bentancur, titolare in mezzo al campo con uno tra Hojbjerg e Bissouma. Sulle fasce laterali Emerson Royal a destra, Perisic a sinistra; le alternative sono Doherty e Ben Davies che però partono in svantaggio. La difesa del Tottenham sarà comandata dal portiere e capitano Lloris; davanti al francese dovrebbero agire Cristian Romero, Lenglet e Eric Dier.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto, in termini di quote, per un pronostico sulla diretta Sporting Tottenham. La squadra favorita per la partita del girone di Champions League è quella ospite: la vittoria esterna del Tottenham, regolata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 1,95 volte quanto investito con questo bookmaker, contro il valore di 3,75 che è posto sul segno 1, identificativo del successo casalingo dello Sporting Lisbona. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote invece una vincita che ammonta a 3,65 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA