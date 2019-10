Diretta St Etienne Wolfsburg/ Streaming video e tv: tedeschi favoriti (Europa League)

St. Etienne Wolfsburg, che sarà diretta dall’inglese Craig Pawson e si gioca giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 18.55 presso l’Estade Geoffroy-Guichard di Saint-Etienne, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. Francesi già alle strette dopo la sconfitta subita all’esordio nella competizione in casa dei belgi del Gent, un 3-2 che ora andrà riscattato contro i tedeschi che hanno invece iniziato col piede giusto, piegando 3-1 gli ucraini dell’Oleksandriya. Nella Ligue 1 francese il St. Etienne ha espugnato nel weekend di misura il campo del Nimes con un gol di Debuchy, ottenendo la seconda vittoria dopo un avvio di campionato molto travagliato, che vede i biancoverdi ancora nel gruppo delle squadre a 8 punti, tra il quindicesimo e il penultimo posto. Il Wolfsburg ha vinto a sua volta di misura in Bundesliga sul campo del Mainz con una rete di Tisserand in apertura di match, portandosi a ridosso del gruppo delle seconde e a due sole lunghezze dal Bayern Monaco capolista, in una classifica del massimo campionato tedesco ancora molto corta e aperta a ogni sviluppo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE ST ETIENNE WOLFSBURG

La diretta tv di St. Etienne Wolfsburg sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Collection (tutti gli abbonati lo trovano al numero 205 del loro decoder) nel contenitore Diretta Gol Europa League, con aggiornamenti e gol in tempo reale del match. In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ST ETIENNE WOLFSBURG

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in St. Etienne Wolfsburg, giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 18.55 presso l’Estade Geoffroy-Guichard di Saint-Etienne, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. 4-4-2 per il St. Etienne allenato da Printant, in campo con: Ruffier, Debuchy, Moukoudi, Perrin, Kolodziejczak, Cabaye, M’Vila, Youssouf, Trauco, Khazri, Hamouma. 3-4-3 per il Wolfsburg guidato in panchina da Glasner, schierato con: Pervan, Knoche, Guilavogui, Tisserand, Mbabu, Gerhardt, Arnold, Roussillon, Mehmedi, Weghorst, Brekalo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per St. Etienne Wolfsburg, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella tedesca: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 2.80 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 2.45 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.30 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.90 e under 2.5 quotato 1.85.



