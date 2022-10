Diretta St. Polten Roma donne/ Streaming video tv: conferma in Champions League?

DIRETTA ST. POLTEN ROMA DONNE: PER LA CONFERMA!

St. Polten Roma donne, partita diretta dall’arbitro svedese Tessa Olofsson, si gioca alle ore 18:45 di mercoledì 26 ottobre: siamo in campo per la 2^ giornata nel gruppo B della Champions League femminile 2022-2023. Alla NÖ Arena le ragazze giallorosse vanno a caccia della seconda vittoria: dopo aver battuto lo Slavia Praga la Roma donne sa di potersi giocare in maniera concreta la qualificazione ai quarti di finale, aspettando le due grandi sfide contro il Wolfsburg che potranno definire la dimensione della squadra.

DIRETTA/ Inter Primavera Plzen (risultato finale 4-2): poker di Iliev per i playoff!

La trasferta austriaca appare abbordabile: il St. Polten ha perso contro le tedesche per 4-0 all’esordio e dunque ci sono decisamente aspettative alte, ricordando tra l’altro che le giallorosse hanno fatto un bel salto di qualità nell’ultimo periodo. Vedremo dunque cosa succederà tra poche ore nella diretta di St. Polten Roma donne, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni per questa sera.

DIRETTA/ Napoli Primavera Rangers (risultato finale 2-3): una sconfitta beffarda!

DIRETTA ST. POLTEN ROMA DONNE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di St. Polten Roma donne non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: non ci sarà dunque un appuntamento con il tradizionale schermo, ma ormai sappiamo che esiste un’alternativa per quanto riguarda le partite di Champions League femminile. La programmazione del torneo infatti compete alla piattaforma DAZN, almeno per quanto riguarda le partite delle italiane: dunque l’appuntamento in diretta streaming video sarà riservato in esclusiva a tutti i clienti, che potranno seguire il match attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VIKTORIA PLZEN/ Quote, Barella protagonista più che mai

PROBABILI FORMAZIONI ST. POLTEN ROMA DONNE

Per St. Polten Roma donne Celia Brancao-Ribeiro potrebbe confermare il 5-4-1 già visto all’esordio. Secondo questa valutazione avremmo tre centrali difensive in Balog, Eder e Klehn che si piazzerebbero a protezione del portiere Schluter, mentre Tabotta e Fuchs sarebbero le due laterali con compiti maggiormente di protezione che di spinta. A centrocampo infatti ci sarebbe il contributo delle laterali Rita Schumacher e Mikolajova; in mezzo al campo invece ecco Lemesova e Wenger, come prima punta il St. Polten schiererebbe invece Zver.

Alessandro Spugna punta invece sul 3-5-2: Ceasar tra i pali, poi linea difensiva comandata da Wenninger con Linari e Minami a farle compagnia, si alzano le due esterne che sarebbero Bartoli a destra e Haavi a sinistra. In mezzo al campo la regia sarà ovviamente quella di Giugliano; a farle compagnia come mezzali avremo Andressa e Greggi, poi nel reparto avanzato c’è il ballottaggio aperto tra Lazaro e Sophie Haug (quest’ultima è stata titolare all’esordio), confermatissima ovviamente Valentina Giacinti che ha già lasciato il segno in questa fase a gironi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA