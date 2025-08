Diretta staffetta 4x100 mista ai Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: orario e risultato live della gara di oggi, domenica 3 agosto

DIRETTA STAFFETTA 4X100 MISTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE: MEDAGLIA SFUMATA D’UN SOFFIO!

È terminata la diretta staffetta 4×100 mista ai Mondiali di nuoto. L’Italia chiude al quarto posto nella staffetta, a un solo decimo dal podio e con grande rammarico per una medaglia sfumata all’ultimo. Vince la Russia davanti a Francia e Stati Uniti, con gli azzurri beffati nella frazione finale. Dopo un’ottima partenza con Ceccon e Martinenghi in testa, è mancato il guizzo decisivo, soprattutto nella prova di Burdisso, meno brillante rispetto al mattino. Nonostante l’impegno, l’Italia manca il podio e perde anche il record europeo, superata dagli atleti russi che bagnano con questo tempo straordinario, 3’26″93, la loro medaglia d’oro. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA STAFFETTA 4X100 MISTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE: ATTESA PER L’ITALIA!

Pronta a partire la diretta staffetta 4×100 mista ai Mondiali di nuoto. Mentre attendiamo la diretta staffetta 4×100 mista, possiamo ricordare che nelle precedenti ventuno edizioni l’oro maschile è andato per ben quindici volte agli Stati Uniti (che dominano in maniera ancora più netta ai Giochi Olimpici). Questo aiuta a capire ancora meglio la portata dell’impresa riuscita all’Italia il 25 giugno 2022 a Budapest: quel giorno Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi nuotarono con il tempo complessivo di 3’27”51, per battere proprio gli Stati Uniti per 28 centesimi di secondo e scrivere una pagina memorabile del nostro sport. Il terzo posto era andato alla Gran Bretagna, ma staccata di quasi quattro secondi. Nello stesso anno l’Italia avrebbe poi vinto la staffetta 4×100 mista anche agli Europei di Roma, con Matteo Rivolta al posto di Burdisso nella frazione a farfalla. Questi ricordi resteranno per sempre molto piacevoli, adesso però è il momento di scoprire che cosa succederà a Singapore nella diretta staffetta 4×100 mista! (agg. di Mauro Mantegazza)

DIRETTA STAFFETTA 4X100 MISTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE

Un grande classico, la chiusura dei Mondiali nuoto 2025 Singapore sarà affidata alla diretta staffetta 4×100 mista, la gara che richiede di nuotare in tutti gli stili e che di conseguenza esalta la completezza di quelle Nazionali che abbiano nuotatori forti in tutti i settori. Infatti, il mitico trionfo dell’Italia ai Mondiali di Budapest 2022 resta ancora oggi una pietra miliare per lo sport italiano, una di quelle vittorie da ricordare a lungo.

Come per tutte le staffette, ci sono in programma nello stesso giorno batterie e finali: oggi domenica 3 agosto avremo dunque prima le qualificazioni, nel corso della sessione che inizia alle ore 4.00 del mattino italiano, poi le finali con la staffetta maschile in programma alle ore 14.33 ed infine le donne alle ore 14.49, con l’onore di chiudere l’intera rassegna.

Da non sottovalutare anche il quartetto femminile, sulla carta però le maggiori ambizioni nella diretta staffetta 4×100 mista dovrebbero essere per l’Italia nella gara maschile, quella nella quale appunto tre anni fa siamo saliti sul tetto del mondo e abbiamo pure conquistato una medaglia olimpica l’anno precedente, ai Giochi di Tokyo.

Gara complicata da prevedere per definizione, innanzitutto per le possibili sorprese nelle batterie e poi per i cambiamenti che si possono effettuare nei quartetti fra il primo turno e le finali, l’Italia comunque ha le potenzialità per essere protagonista e allora sarà davvero un gran finale quello con la diretta staffetta 4×100 mista…

STAFFETTA 4X100 MISTA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta staffetta 4×100 mista in tv saremo all’interno del collegamento su Rai 2, con diretta streaming video su Rai Play. Gli abbonati potranno scegliere pure Sky Sport, con i servizi streaming collegati.

DIRETTA STAFFETTA 4X100 MISTA: LE PROSPETTIVE DELL’ITALIA

In vista di una giornata che potrebbe essere molto lunga con la diretta staffetta 4×100 mista, dobbiamo dire che l’Italia potrebbe avere prospettive interessanti anche nella gara femminile, con Sara Curtis e Anita Bottazzo che sono state finaliste sui 100 in stile libero e rana, anche se negli altri due stili potrebbero esserci più difficoltà, soprattutto nel dorso che rischia di essere la spia di Damocle per eventuali speranze di gloria – realisticamente comunque il traguardo potrebbe essere la finale.

Il mirino è posto più in alto in campo maschile, anche con possibilità di giocarsi cambi di stile grazie in particolare alla clamorosa versatilità di Thomas Ceccon, mentre nella rana abbiamo naturalmente Nicolò Martinenghi (e come ottima alternativa Ludovico Viberti), allora potrebbe essere lo stile libero qui il tasto più delicato di un’Italia che comunque ha le potenzialità per essere come minimo una vera e propria mina vagante nella diretta staffetta 4×100 mista, magari per scrivere ancora la storia.