ITALIA ARGENTO STAFFETTA 4X100 SL/ Ottimo secondo posto, oro all’imprendibile Cina (Mondiali nuoto 2024)

FINALE STAFFETTA 4X100 SL: ITALIA ARGENTO!

L’Italia è medaglia d’argento nella 4×100 sl ai Mondiali nuoto 2024 Doha: grandissima prestazione da parte della nostra staffetta, che ha dovuto cedere il passo soltanto alla Cina – che si prende l’ennesima medaglia d’oro della kermesse, dopo aver già fatto il pieno dei tuffi. Pan migliora il record del mondo ottenuto da Popovici nella frazione, la Cina è straordinaria ma l’Italia è altrettanto fantastica, il quartetto composto da Miressi, Zazzeri, Conte Bonin e Frigo (rispetto alla batteria non c’era Leonardo Deplano) vola in 3’12’’08. La Cina ha ottenuto appunto il nuovo record del mondo (46’’80) al termine della prima frazione.

Diretta Mondiali nuoto 2024 Doha/ La 4x100 sl maschile è argento, le donne sono quinte (11 febbraio)

Italia già seconda con gli Usa alle spalle e poi capace di confermarsi sul podio con la medaglia d’argento a un secondo netto dall’imprendibile nazionale cinese, terzi gli Usa. Nella staffetta femminile invece fino ai 300 metri l’Italia è stata seconda, ma poi ha pagato la rimonta dell’Olanda e dell’Australia e non è riuscita a sopravanzare la Polonia, dovendosi accontentare del quinto posto anche alle spalle del Canada, che ha ottenuto la medaglia di bronzo. L’argento dei maschi è comunque un ottimo risultato ai Mondiali nuoto 2024 Doha, inizio migliore in vasca non potevamo averlo se non con un oro che però sarebbe stato complesso… (agg. di Claudio Franceschini)

FINALE STAFFETTA 4X100 SL: A CACCIA DELLA MEDAGLIA!

La missione sarà difficile, ma la diretta della staffetta 4×100 sl merita tutta la nostra attenzione nella prima giornata delle gare in corsia ai Mondiali nuoto 2024 a Doha. L’appuntamento sarà all’interno della sessione serale che comincerà alle ore 17.00 italiane di oggi pomeriggio, domenica 11 febbraio 2024 per la finale, che a dire il vero sarà l’ultima e quindi possiamo dire sicuramente non prima delle 18.30 indicativamente, dopo le batterie che ci attendono questa stessa mattina, nella sessione che inizierà alle ore 7.30, come sempre quando si parla di staffette. La staffetta 4×100 sl uomini (ma sarà oggi anche la gara femminile) infatti ha scritto pagine di storia del nuoto e più in generale dello sport italiano negli ultimi anni, a cominciare dal leggendario argento olimpico conquistato tre anni fa a Tokyo da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo, più Santo Condorelli nelle batterie.

In seguito, ecco il bronzo mondiale di Budapest 2022, sempre con il quartetto formato da Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo e nel 2023 il ritorno sul secondo gradino del podio con l’argento nel Mondiale di Fukuoka, con i quattro soliti titolari più il contributo nelle batterie di Leonardo Deplano. Insomma, siamo a due argenti e un bronzo negli ultimi tre grandi eventi tra Olimpiadi e Mondiali di nuoto, con una costante: sul podio sono salite sempre e solo Australia, Italia e Stati Uniti, quindi le due eterne super-potenze del nuoto più gli Azzurri, che d’altronde lo sono diventati in questi anni con una generazione fenomenale. Con queste premesse, eccovi allora tutte le info utili per seguire la diretta della staffetta 4×100 sl ai Mondiali di nuoto 2024 a Doha…

DIRETTA STAFFETTA 4X100 SL STREAMING VIDEO E TV, MONDIALI NUOTO 2024

DIRETTA STAFFETTA 4X100 SL, FINALE MONDIALI NUOTO 2024: IL CONTESTO

La diretta della staffetta 4×100 sl uomini si merita quindi i riflettori in questa bella domenica ai Mondiali di nuoto 2024 a Doha, anche se questa volta la rassegna iridata non è l’evento di spicco della stagione, nel cuore dell’estate, bensì arriva insolitamente in inverno e meno di sei mesi prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Per l’Italia, che è anche campione europea della staffetta 4×100 sl grazie al trionfo a Roma 2022, il nodo principale sarà l’assenza di Thomas Ceccon, che è uno dei big assenti di spicco dal Qatar, avendo scelto di lavorare esclusivamente in ottica Giochi.

Dobbiamo dire che pure le altre Nazionali possono avere problemi simili, perché il Mondiale è di “passaggio” per tutti, ne potrebbe magari approfittare qualcuno che negli ultimi anni era rimasto fuori dal podio nel confronto fra le Nazionali più forti del mondo, che come abbiamo visto sono sempre state Australia, Stati Uniti e appunto Italia nelle ultime stagioni. Speriamo comunque di partire con il piede giusto con la diretta della staffetta 4×100 sl uomini in questi Mondiali, che potranno essere strani ma restano comunque appuntamento di enorme prestigio, nel quale gli Azzurri vogliono confermarsi ai vertici con la nostra fenomenale Nazionale della velocità dello stile libero.











