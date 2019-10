Un piatto forte dell’ultima sera dei Mondiali di atletica di Doha 2019 sarà la diretta della staffetta 4×400 metri. In ottica azzurra, riflettori soprattutto sulla finale maschile, che vedrà in gara anche l’Italia in quello che sarà in assoluto l’ultimo atto della rassegna iridata nella capitale del Qatar. Ricordiamo innanzitutto gli appuntamenti: la finale staffetta 4×400 metri maschile sarà alle ore 20.30 italiane (le 21.30 locali) l’ultima gara dei Mondiali, preceduta alle ore 20.15 dalla staffetta 4×400 metri femminile dove invece in finale non avremo l’Italia. Tornando ai maschi, eccellente la prestazione fornita ieri da Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Matteo Galvan e Davide Re, che sono stati terzi nella prima semifinale con il tempo di 3’01”60, conquistando in questo modo la qualificazione immediata. Una grande soddisfazione soprattutto per Re, che nella gara individuale è stato nono, escluso per un soffio dalla finale, mentre parlando di staffette c’è uno scambio di ruoli con la 4×100, nella quale siamo arrivati in finale con le ragazze.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA STAFFETTA 4X400 METRI

La diretta tv della finale staffetta 4×400 metri naturalmente è compresa nella lunga serata con i Mondiali di atletica Doha 2019 che è garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), oppure in diretta streaming video tramite il sito e l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING RAI PLAY

DIRETTA STAFFETTA 4X400 METRI: I PROTAGONISTI

Verso la diretta della staffetta 4×400 metri, la finale maschile come detto avrà protagonista anche l’Italia. Il miglior tempo assoluto è stato quello degli Usa in 2’59”89, davanti alla Giamaica con 3’00”76 e all’eccellente Belgio, terzo in 3’00”87. In finale poi abbiamo anche la Colombia, Trinidad e Tobago che è campione in carica, la Francia, naturalmente l’Italia ed infine il Botswana, con la Gran Bretagna invece eliminata eccellente. Nella staffetta 4×400 metri femminile abbiamo invece gli Stati Uniti con il migliore tempo delle semifinali in 3’22”96, seguiti dalla Giamaica (3’23”64) e dalla Gran Bretagna (3’24”99). Qualificate anche Polonia, Canada, Ucraina, Belgio e Olanda in quest’ordine dal quarto all’ottavo miglior tempo, lasciando alle azzurre l’amarezza del nono posto a soli 17/100 dalle olandesi, sfiorando dunque soltanto l’impresa di una doppia qualificazione in finale per le nostre staffette 4×400 metri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA