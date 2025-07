Diretta staffetta mista fondo streaming video Rai 2: orario e risultato live della gara ai Mondiali nuoto 2025, oggi 20 luglio con l’Italia protagonista

DIRETTA STAFFETTA MISTA FONDO: ITALIA TRA LE FAVORITE

Sarà la chiusura del programma delle gare in acque libere sull’isola di Sentosa, ma c’è ancora tanto da vivere grazie alla diretta staffetta mista fondo che prenderà il via ai Mondiali di nuoto 2025 in corso a Singapore quando in Italia saranno le ore 2.00 di notte oggi, domenica 20 luglio – naturalmente già mattina nel Sud-Est asiatico.

Innanzitutto la formula, per chi non l’avesse chiara: nella diretta staffetta mista fondo gareggiano due uomini e altrettante donne per ogni nazione, ogni atleta dovrà nuotare per 1500 metri e di conseguenza potremmo definirla una 4×1500, per un totale di 6 km che andranno a premiare le Nazioni più complete nel movimento del nuoto di fondo in acque libere.

L’Italia sogna in grande perché potremo schierare un quartetto di livello davvero altissimo, composto da Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. Nei giorni scorsi abbiamo vinto ben cinque medaglie ma ci manca ancora l’oro, sarebbe fantastico vincerlo in staffetta.

Gregorio Paltrinieri ha firmato un doppio argento arrivando secondo sia nella 10 km d’apertura, sia un paio di giorni più tardi nella 5 km, risultati tanto più eccellenti considerando l’infortunio alla mano subito da Greg nelle prime battute della gara sulla distanza olimpica, ma per la diretta staffetta mista fondo potremo contare anche su una straordinaria Ginevra Taddeucci, a quota tre argenti individuali, nella 10 e nella 5 come Greg ma pure nella inedita 3 km knockout sprint.

STAFFETTA MISTA FONDO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

L’orario è scomodo, ma la copertura eccellente: la diretta staffetta mista fondo in tv sarà sia su Rai 2 in chiaro, sia su Sky Sport per gli abbonati, quindi con RaiPlay, Sky Go e NOW TV a garantire la diretta streaming video.

DIRETTA STAFFETTA MISTA FONDO: QUALI AVVERSARI PER GLI AZZURRI?

Insomma, cinque medaglie d’argento nelle gare individuali mettono l’Italia al primo posto per numero di podi in acque libere in questi Mondiali di nuoto 2025 e di conseguenza fra le principali favorite come minimo per un’altra medaglia e magari anche per l’oro nella diretta staffetta mista fondo, anche se non mancheranno concorrenti molto temibili. Il pericolo numero 1 potrebbe essere la Germania, che sarà trascinata da un Florian Wellbrock che ha firmato un clamoroso tris d’oro nelle gare individuali maschili e quindi proverà a completare un poker che entrerebbe nella leggenda.

Tra i pericoli principali c’è pure l’Australia, con una donna in questo caso in copertina, perché Moesha Johnson è la fresca campionessa del Mondo sia della 10 sia della 5 km (oltre che bronzo nella knockout sprint), per di più entrambi sono quartetti completi, come quello dell’Ungheria che finora ha raccolto meno soddisfazioni ma ha una squadra formidabile, specie se trovasse la giornata giusta l’olimpionico Kristof Rasovszky. Chiudiamo la presentazione delle principali avversarie del’Italia nella diretta staffetta mista fondo con la Francia, fortissima con i frazionasti maschili e che dovrà invece stringere i denti con le sue donne.