Diretta Stati Uniti Cile/ Streaming video tv: conferma per le USA? (Mondiali 2019)

Stati Uniti Cile, in diretta dal Parco dei Principi di Parigi, si gioca alle ore 18:00 di domenica 16 giugno: seconda giornata del gruppo F ai Mondiali di calcio femminile 2019, e prima possibilità per le campionesse in carica di volare a prendersi la qualificazione agli ottavi di finale. La prima partita è stata devastante: l’avversaria era la modesta Thailandia ma i 13 gol realizzati sono un record nella competizione, e una prova di forza non indifferente che certifica come il Team USA sia il reale favorito per il titolo. Il Cile, alla prima partecipazione di sempre alla fase finale, ha tenuto botta contro la Svezia fino all’interruzione per forte pioggia: tornate in campo, le due nazionali sul campo pesante hanno espresso i loro reali valori e le scandinave hanno vinto 2-0. La Roja ha comunque destato una buona impressione: può ancora giocarsela per arrivare tra le migliori terze e proseguire la corsa nei Mondiali di calcio femminile 2019, ma sarà molto complicato. Ora, mentre aspettiamo la diretta di Stati Uniti Cile, vediamo in che modo le due nazionali potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Parco dei Principi, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Stati Uniti Cina sarà trasmessa come sempre sulla televisione satellitare: il canale è il 202, che durante la manifestazione assume il nome di Sky Sport Mondiali. Tutti gli abbonati potranno ovviamente avvalersi del servizio di diretta streaming video per seguire questa partita, attivando l’applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi) su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Dopo il roboante 13-0 alla Thailandia, per Stati Uniti Cile Jillian Ellis potrebbe cambiare qualcosa: cerca spazio soprattutto Carli Lloyd, che potrebbe giocare sulla mezzala al posto di una tra Horan e Lavelle. In porta va come sempre Naeher; O’Hara e Dunn sulle due corsie laterali, poi la coppia centrale di difesa composta da Dahlkemper e Ertz. Anche il tridente offensivo potrebbe non subire variazioni, perchè Alex Morgan può andare per il record di gol avendone fatti cinque martedì: con lei dovrebbero giocare ancora Heath e Rapinoe. Il Cile di Jose Letelier si affida ad un 4-3-3 speculare: Endler gioca tra i pali, davanti a lei stazionano Guerrero e Saez con Galaz e Toro che invece spingono sulle corsie laterali, dando una mano alle due mezzali che saranno verosimilmente Ayala e Lara. Aedo invece rappresenta il playmaker davanti alla difesa; Zamora e Balmaceda le laterali che daranno supporto al centravanti, ancora una volta Urrutia.

Secondo le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai, gli Stati Uniti sono ovviamente favoriti e anche in maniera netta: il segno 1 che identifica la loro vittoria vale 1,02 volte la somma puntata, mentre siamo addirittura ad un valore di 35,00 volte la cifra messa sul piatto per il segno 2, che regola il successo della Roja. Per il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, il guadagno corrisponderebbe a 13,00 volte la cifra investita con questo bookmaker.



