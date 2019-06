Diretta Stati Uniti Thailandia/ Streaming video tv: le campionesse (Mondiali)

Stati Uniti Thailandia verrà diretta dall’arbitro argentino Laura Fortunato: siamo nel gruppo F dei Mondiali di calcio femminile 2019 di cui, alle ore 21:00 di martedì 11 giugno presso l’Auguste-Delaune di Reims, si gioca la seconda partita (tre ore prima ci sarà Cile Svezia). Finalmente è arrivato il momento di assistere all’esordio della nazionale campione in carica: sulla carta gli Stati Uniti non dovrebbero avere problemi a liberarsi di una nazionale thailandese che comunque aveva partecipato alla fase finale dei Mondiali anche quattro anni fa, venendo eliminata al primo turno. Se la Thailandia punta a fare bella figura e provare magari a giocarsi una qualificazione agli ottavi, le Stars & Stripes sanno che il traguardo a lungo termine è quello di confermare il loro titolo Mondiale ottenuto nel 2015, che sarebbe anche il quarto nella storia; aspettando allora la diretta di Stati Uniti Thailandia, possiamo valutare in che modo le due nazionali saranno schierate sul terreno di gioco, o se non altro come le americane potrebbero giocare questa partita di esordio a Reims, per i Mondiali di calcio femminile 2019.

La diretta tv di Stati Uniti Thailandia sarà trasmessa come sempre sulla televisione satellitare: il canale 202 del decoder è diventato ufficialmente Sky Sport Mondiali per questo torneo, e questo appuntamento potrà essere seguito da tutti gli abbonati anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi e che potrà essere attivata su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Per Stati Uniti Thailandia, salvo sorprese, Jillian Ellis dovrebbe puntare sul 4-3-3: in porta va Naherer, in mezzo dovremmo vedere Sauerbrunn fare coppia con Sonnett mentre sulle fasce laterali ci aspettiamo Krieger a destra e O’Hara dall’altra parte. A centrocampo va valutato in particolar modo l’utilizzo di Carli Lloyd, veterana e giocatrice di riferimento: possibile che abbia un posto da mezzala al fianco di Allie Long, l’altra mezzala dunque potrebbe essere Lavelle mentre con una Lloyd destinata a guidare la “second unit” entrando dalla panchina potrebbe avere spazio Lindsey Horan, spostando eventualmente Rapinoe nel tridente. In caso contrario, la trentaquattrenne si allargherà sulla destra nel reparto offensivo; dall’altra parte giocherà ovviamente Alex Morgan, mentre il punto di riferimento per tutti dovrebbe essere rappresentato da Tobin Heath che possiamo definire come una sorta di centravanti boa.



