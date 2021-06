Diretta Stati Uniti Turchia/ Streaming video tv: semifinale bollente (Nations league)

DIRETTA STATI UNITI TURCHIA: SECONDA SEMIFINALE NATIONS LEAGUE DONNE

Stati Uniti Turchia, in diretta dalla Fiera di Rimini, è la partita di volley femminile in programma oggi, giovedi 24 giugno 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 19.30. Siamo nella “bolla sanitaria” romagnola per la seconda semifinale della Nations league 2021 di volley femminile, che dunque giunge finalmente alle fasi più calde, e con la diretta tra Stati Uniti e Turchia davvero ci attende un match infuocato, una sorta di “finale” anticipata. Il valore delle contendenti è infatti immenso: da una parte ecco le statunitensi di Karch Kiraly, bronzo alle ultime Olimpiadi brasiliane e gran favorite al titolo, mentre contro ci sarà la temibile formazione di Giovanni Guidetti, con tutte le big che nella scorsa stagione hanno dominato ogni competizione europea (con la maglia dei club). Ci attende dunque stasera una parata di stelle sul taraflex romagnolo, con tutte le big pronte a lottare per la finalissima della Nations league 2021.

DIRETTA STATI UNITI TURCHIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Stati Uniti Turchia sarà garantita, salvo variazioni di palinsesto, come sempre da La7d, dal momento che è stata appunto La7 ad aggiudicarsi i diritti per trasmettere in Italia la VNL 2021. Questo significa che sarà l’emittente al numero 7 del telecomando a garantire anche la diretta streaming video, che d’altronde sarà disponibile anche sul canale della Federazione internazionale all’indirizzo volleyballworld.tv per tutte le partite di Rimini.

DIRETTA STATI UNITI TURCHIA: IL CONTESTO

Per la seconda semifinale della Nations league di volley femminile, la diretta tra Stati Uniti e Turchia in programma questa sera, come abbiamo accennato prima, ci attendiamo gran scintille, viste le personalità chiamate in causa: facciamo però un passo indietro e ricordiamo come le due squadre si sono comportate nelle ultime cinque settimane. Cominciando dalle temibili turche di Guidetti, va detto che nella fase a gironi la squadra biancorossa ha commesso appena pochi passi falsi: si leggono 30 punti a tabella, con 11 successi su 15 partite disputate e KO registrati contro Brasile, USA, Giappone e Repubblica Domenicana. Comunque un ruolino veramente importante per una squadra che non è certo da sottovalutare in questa Final Four. Cammino praticamente privo di sbavature per le americane: le atlete di Kiraly hanno chiuso le 5 settimane a gruppi da prime in classifica, con il record di 42 punti e 14 successi ottenuti su 15 match. Unico neo, la sconfitta maturata proprio all’ultimo turno contro la Cina solo 4 giorni fa: un KO trascurabile e che sicuramente le statunitensi si sono già messe alle spalle in vista della partita di questa sera.

