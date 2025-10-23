Analisi diretta Steaua Bucarest Bologna, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

Diretta Steaua Bucarest Bologna, rumeni in crisi di risultati

Tra le partite che alle 18.45 apriranno la terza giornata della League Phase di Europa League ci sarà la diretta Steaua Bucarest Bologna, sfida molto importante per il resto della competizione visto che entrambe le formazioni si trovano in un momento difficile della loro stagione, questo vale soprattutto per i rumeni visto che nell’ultima uscita stagionale europea sono stati sconfitta in casa 0-2 dallo Young Boys e nella Superliga hanno perso 2-1 in casa del Metaloglobus, risultato che li condanna al dodicesimo posto a 14 punti dalla vetta del campionato.

Per gli emiliani invece le prime due sfide in campo europeo hanno portato solamente un punto, conquistato nel pareggio 1-1 contro il Friburgo e anche in Serie A nonostante il quinto posto con 13 punti sembrano lontani dallo stato di forma mostrato nella scorsa stagione, soprattutto per un inserimento più lento e complicato che stanno avendo i nuovi acquisti.

Diretta Steaua Bucarest Bologna, come seguire la partita in diretta streaming video

La diretta Steaua Bucarest Bologna si giocherà nella storica National Arena della capitale rumena e potrà essere seguita da casa da tutti i tifosi e gli interessati grazie all’abbonamento ai servizi di Sky Sport che trasmetterà l’incontro sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport (canale 251), Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252) e in streaming su SkyGo e NowTv.

Diretta Steaua Bucarest Bologna, probabili scelte dei tecnici

Le formazioni in campo nella diretta Steaua Bucarest Bologna dovrebbero essere leggermente differenti da quelle scelte nell’ultimo impegno europeo per cercare di ottenere finalmente i 3 punti, Elias Charalambous dovrebbe proporre un 4-2-3-1 con Tarnovanu in porta, Pantea, Popescu, Ngezama e Cretu in difesa, Alhassan e Tanase in mediana, Thiam, Popescu e Olaru sulla trequarti e Alibec in attacco. Anche per Vincenzo Italiano il modulo scelto sarà un 4-2-3-1 con Skorupski come portiere, Miranda, Lucumi, Heggem e Zortea come difensori, Moro e Freuler come mediani, Orsolini, Odgaard e Cambiaghi come trequartisti e Dallinga come attaccante.

Diretta Steaua Bucarest Bologna, quote e possibile risultato finale

Secondo Sisal e diversi altri bookmakers la diretta Steaua Bucarest Bologna dovrebbe essere una sfida con un risultato ben definito nonostante la grande spinta che senza dubbio il pubblico di casa darà alla sua squadra, la vittoria più probabile è infatti quella degli emiliani, quotata a 1.65, e giustificata dalla maggiore qualità della rosa. La vittoria del rumeni è invece l’esito considerato più difficile da vedere e per questo sarà pagata 5.25 nel caso dovesse verificarsi, per il pareggio invece si è scelto un valore di 3.80 in quanto non è comunque considerato facile ma più possibile.