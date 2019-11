Diretta Stella Rossa Bayern Monaco/ Streaming video: risultato scontato? (Champions)

Stella Rossa Bayern Monaco verrà diretta dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers e, alle ore 21:00 di martedì 26 novembre, si gioca per la quinta giornata nel gruppo B di Champions League 2019-2020. Da quando Hans-Dieter Flick ha preso il posto di Niko Kovac in panchina, i bavaresi hanno iniziato a volare: doppio 4-0 in Bundesliga e qualificazione ottenuta in Europa, dove a dire il vero non c’erano troppe difficoltà già sulla carta. L’allenatore ad interim è diventato di fatto la scelta su cui la società tedesca punta forte, almeno per questa stagione; ora bisognerà vedere come procederà l’annata, questa partita del Marakanà di Belgrado servirà per blindare il primo posto nel girone (visto il roboante 7-2 di Londra, virtualmente basterebbe anche un pareggio) mentre i serbi non possono che vincere per restare in corsa per un posto agli ottavi, mentre un pareggio potrebbe comunque blindare un sedicesimo di Europa League. Aspettando la diretta di Stella Rossa Bayern, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco valutando le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Stella Rossa Bayern Monaco è un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno eventualmente riferirsi ai canali Sky Sport presenti sul pacchetto calcio; e naturalmente sarà come sempre disponibile il servizio fornito dall’applicazione Sky Go che permetterà di seguire la partita di Champions League anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI STELLA ROSSA BAYERN

In Stella Rossa Bayern Monaco c’è l’intera rosa a disposizione per Vladan Milojevic: dunque davanti al portiere Borjan si disporranno Degenek e Milunovic con Gobeljic e Rodic che correranno sulle corsie esterne, dando supporto a Njegos Petrovic che sarà schierato come schermo a protezione della difesa. Davanti a lui la linea dei trequartisti, con Jovancic e Marko Marin in posizione centrale; Mateo Garcia si allarga a destra mentre Van La Parra si gioca il posto con Jander e Simic per la fascia mancina, Pavkov sarà invece il centravanti. Bayern senza Lucas Hernandez e Sule: c’è Javi Martinez a fare da centrale con uno tra Alaba e Jerome Boateng, nel primo caso Alphonso Davies sarà confermato come terzino destro con Pavard dall’altra parte, e ovviamente Neuer in porta. In mediana il tuttofare Kimmich può fare coppia con Thiago Alcantara o Goretzka, in caso di 4-3-3 possibilità per Coutinho come mezzala; Thomas Muller ha ripreso campo e minuti con la nuova guida tecnica, giocherà alle spalle di Lewandowski mentre Coman è in ballottaggio con Perisic (e lo stesso Coutinho) dando per assodato che Gnabry sarà titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Nelle quote per Stella Rossa Bayern Monaco vediamo bene come i tedeschi siano nettamente favoriti: l’agenzia di scommesse Snai ha fornito un valore di 1,30 volte la somma messa sul piatto per il segno 2, che regola la vittoria fuori casa. Il segno 1 per il successo dei serbi vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 9,00 volte quanto investito, valore alto anche per il pareggio che, regolato dal segno X, porta in dote una vincita di 6,00 volte l’ammontare della giocata.



