DIRETTA STELLA ROSSA LIPSIA/ Video streaming tv: c’è solo un precedente (Champions, 7 novembre 2023)

DIRETTA STELLA ROSSA LIPSIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Stella Rossa Lipsia sarà un evento a suo modo storico, perché si giocherà in Serbia per la prima volta nella storia, avendo come unico precedente la partita d’andata del 25 ottobre scorso in Germania, chiusa con la bella vittoria per 3-1 dei padroni di casa del Lipsia. Più in generale, questo è addirittura il primo confronto per il Lipsia con il calcio serbo, quindi potremmo parlare di un 100% di vittorie che però non è molto indicativo su una sola partita; molto più ricca e tutto sommato equilibrata è la tradizione della Stella Rossa contro il calcio tedesco.

I numeri infatti ci fanno ricordare come la squadra di Belgrado sia stata a lungo una big del calcio europeo. Infatti, la Stella Rossa vanta ben quattordici vittorie a fronte di diciassette sconfitte (più cinque pareggi) contro le squadre di club della Germania nelle competizioni Uefa, a dimostrazione di sfide spesso vibranti, con gli ultimi ricordi positivi che risalgono alla doppia vittoria contro il Colonia nella fase a gironi della Europa League edizione 2017-2018. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STELLA ROSSA LIPSIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Stella Rossa Lipsia sarà visibile esclusivamente per gli abbonati Sky sui canali sportivi della televisione satellitare. Sarà comunque molto ampia pure la possibilità di diretta streaming video di Stella Rossa Lipsia, perché questa opzione sarà assicurata sulle piattaforme di Mediaset Infinity, Sky Go e NOW Tv, tuttavia sempre tramite abbonamento.

STELLA ROSSA LIPSIA: OSPITI VERSO LA QUALIFICAZIONE

Stella Rossa Lipsia, diretta allo Stadio “Marakana” di Belgrado, si giocherà alle ore 21.00 di martedì 7 novembre 2023, per la quarta giornata del girone G di Champions League. Sfida che rappresenta una sorta di ultima spiaggia per i serbi, ancora speranzosi di passare il turno. Al momento, infatti, l’undici biancorosso ha raccolto un solo punto (pareggio contro lo Young Boys) ma una vittoria oggi consentirebbe di portarsi a sole due lunghezze dai tedeschi che, invece, stazionano a quota sei dopo i successi contro Young Boys e nell’ultimo turno proprio contro la Stella Rossa.

PROBABILI FORMAZIONI STELLA ROSSA LIPSIA

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Stella Rossa Lipsia, in programma alle ore 21 allo Stadio “Marakana” di Belgrado. I padroni di casa allenati da Bakhar schiereranno Glazer tra i pali e Olayinka insieme a Ndiaye nel reparto offensivo. Per i tedeschi guidati in panchina da Rose, invece, Openda e Forsberg pronti a scardinare la difesa avversaria. In difesa uno tra Henrichs e Klostermann.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Stella Rossa Lipsia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti per la vittoria i tedeschi, infatti il segno 2 è quotato a 1.57, mentre poi si sale a quota 4.50 per il segno X in caso di pareggio e a 5.25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la squadra serba.

