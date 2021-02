Diretta/ Stella Rossa Milan (Europa League) streaming video tv: ritorno al Marakanà!

DIRETTA STELLA ROSSA MILAN: I RAGAZZI DI PIOLI CON LA TESTA AL DERBY?

Stella Rossa Milan, in diretta giovedì 18 febbraio 2021 alle ore 18.55 presso lo stadio Rajko Mitić, il Marakanà di Belgrado, sarà una sfida valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Ritorno al Marakanà per il Milan che ha vissuto in questo stadio uno snodo cruciale della sua storia, il passaggio del turno nella stagione 1988/89 che portò alla prima Coppa dei Campioni conquistata sotto la presidenza Berlusconi. Contro la Stella Rossa il Milan ha anche vinto il preliminare che nella stagione 2006/07 diede il via alla cavalcata che portò alla conquista della settima Champions rossonera. Settimana cruciale per la squadra di Pioli che dovrà affrontare l’Inter nel derby domenica scorsa sotto di un punto rispetto ai nerazzurri primi in classifica. Derby Scudetto come non se ne vivevano da anni a Milano, ma prima la squadra di Pioli dovrà affrontare i serbi che in campionato dominano con 6 punti di vantaggio sul Partizan secondo, nonostante una partita disputata in meno. La Stella Rossa è arrivata ai sedicesimi attraverso la fase a gironi, col secondo posto alle spalle dei tedeschi dell’Hoffenheim. Il Milan ha invece vinto il suo girone davanti ai francesi del Lille.

DIRETTA STELLA ROSSA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Stella Rossa Milan sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati a questa emittente potranno dunque accedere ai canali del decoder per seguire questa partita di Serie A e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video che viene fornito senza costi aggiuntivi a tutti i clienti. Basterà dotarsi di dispositivi come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go per avere accesso in mobilità a tutta la programmazione dei canali qui contenuti.

PROBABILI FORMAZIONI STELLA ROSSA MILAN

Le probabili formazioni della sfida tra Stella Rossa e Milan allo stadio Marakanà di Belgrado. I padroni di casa allenati da Dejan Stankovic scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, Petrovic; El Fardou, Ivanic, Gavric; Pavkov. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Leão; Mandzukic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Stella Rossa Milan: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 3.90 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 1.90 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.60 volte l’importo scommesso.

